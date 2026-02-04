Reunión institucional en el Palacio Libertad para definir una agenda vinculada al chamamé

La presidente del Instituto de Cultura de Corrientes (ICC), Lourdes Sánchez, fue recibida ayer lunes 2 de febrero por la subsecretaria de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación, Liliana Barela, en el Palacio Libertad en la ciudad de Buenos Aires. El encuentro tuvo como propósito iniciar un diálogo institucional y proyectar acciones conjuntas.

Ambas funcionarias abordaron el diseño de una agenda conjunta vinculada a conversatorios y seminarios sobre el Chamamé y su proyección, que incluyan no solamente a la provincia de Corrientes, sino también a toda el área de la Nación Chamamecera. Asimismo, Barela ofreció la posibilidad de gestionar la itinerancia de muestras del patrimonio de los Museos Nacionales, bajo su órbita, para exponer en los Museos dependientes del ICC, destacando la reciente inauguración del Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes que pone a la provincia como un centro neurálgico del arte en la región NEA.

Otro de los puntos abordados fueron programas que incluyan al público infantil y a los adultos mayores, como forma de revalorizar el patrimonio y la historia correntina.

Finalmente, Liliana Barela destacó la última refacción general del Teatro Oficial Juan de Vera y su reapertura, destacando su compromiso de acompañar y apoyar medidas que tiendan a su preservación y reconocimiento en el país y en el exterior.

Cabe destacar que Barela es una reconocida especialista en Patrimonio y fue una de las responsables de acompañar y apuntalar el proceso de postulación y declaración del Chamamé como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, habiendo logrado también dichas declaraciones para el tango y el filete porteño.