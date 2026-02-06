En una reunión, referentes provinciales analizaron el trabajo del Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia, con el objetivo de promover el diagnóstico temprano y la atención integral de la salud auditiva en Corrientes.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari avanza con acciones en el marco del Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia. En ese contexto, se realizó una reunión de trabajo con referentes provinciales para fortalecer el programa y continuar impulsando la atención integral de la salud auditiva.

El encuentro fue encabezado por la subsecretaria de Salud de la Mujer, la Niñez y la Adolescencia, Adela Saade, y contó con la participación de la directora general de Capital Humano, Teresita Domínguez; el asesor legal, Adrián García; la directora de Formación de Profesionales de la Salud, Nora Ropelato; Zulema Soria, audióloga e integrante del equipo de hipoacusia; y Jorge Iglesia, jefe del Programa Provincial de Detección Precoz de la Hipoacusia.

Durante la reunión se abordaron distintos aspectos vinculados al área audiológica. Al respecto, Saade recordó que “la provincia cuenta hace 12 años con el Programa Provincial de Pesquisa Auditiva, que actualmente funciona en las maternidades”. En ese sentido, explicó que en diez maternidades hay fonoaudiólogos que realizan el estudio antes del alta médica, tal como lo establece la normativa vigente.

“Esta pesquisa permite detectar tempranamente enfermedades auditivas y, de acuerdo con el resultado, definir el camino diagnóstico y terapéutico correspondiente”, señaló la funcionaria.

Otro de los ejes fue el avance del proyecto de la Residencia en Fonoaudiología Clínica para la provincia de Corrientes. En este marco, se destacó la articulación con provincias como Chaco, con la que se avanzará en acuerdos institucionales.

En relación con el área de Otorrinolaringología, se remarcó el crecimiento sostenido de las cirugías, que incluyen procedimientos de amígdalas, adenoides e implantes cocleares. Corrientes fue una de las primeras provincias, luego de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en realizar implantes cocleares, evitando derivaciones y fortaleciendo la atención local.

“Hoy estamos al mismo nivel que Buenos Aires y Córdoba en calidad de atención de los niños implantados, y la detección temprana nos permite intervenir a tiempo”, destacó Saade.

También se avanzó en la creación de la Residencia de Otorrinolaringología Pediátrica, que se desarrollará en el Hospital Pediátrico. Se trata de una residencia postbásica destinada a médicos pediatras, con programa, capacitadores, duración y cupos ya definidos, que se incorporará como una nueva opción en el próximo llamado a residencias de la provincia.