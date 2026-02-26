Salud avanza en acciones sobre la RAM

La resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y requiere medidas. Por ello, se conformó una comisión provincial que ya llevó acciones adelante. El mensaje a la sociedad es no automedicarse.

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, se reunió con el coordinador de la Comisión Provincial de Resistencia Antimicrobiana (RAM) Fernando Achinelli para definir líneas de trabajo a seguir. El titular de la cartera sanitaria, destacó el rol del equipo que lleva adelante estas acciones y de los actores institucionales que intervienen.

También estuvieron presentes la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo; la directora general de Epidemiologia, Angelina Bobadilla y la directora de Inmunizaciones, Marina Cantero.

“En el año 2022 se estableció un programa de respuesta ante la resistencia antimicrobiana. Estamos hablando de que, una de las principales causas de muerte en el futuro, se deberá a no contar con antibióticos para tratar infecciones. En la reunión, establecimos líneas de trabajo y avanzamos en las acciones de la comisión provincial de control de infecciones de resistencia antimicrobiana”, precisó Fernando Achinelli.

A su vez, recordó que a nivel nacional se aprobó la Ley 27.680 –regula el uso responsable de antibióticos- y, que Corrientes replicó el modelo. Desde el Ministerio de Salud Pública, se coordinan las acciones que se llevan adelante con otras áreas del Gobierno como Educación y, de Coordinación y Planificación. Además, ya se viene trabajando con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Cámara de Farmacias y colegios médicos.

“Con Educación, se avanza en un proyecto de extensión universitaria. Estamos trabajando con colegios secundarios, formando a estudiantes para que sean líderes de opinión con respecto a la RAM”, indicó y agregó que “cuando hablamos de RAM, hacemos un enfoque en la salud humana, animal y ambiental. Es importante no automedicarse. La Comisión, sigue trabajando para ir generando respuesta a este problema”.

En cuanto a la reunión con el ministro Lanari Zubiaur, señaló que “se establecieron líneas de acción” y que “vamos a generar distintos grupos de trabajo con universidades, ministerios y la sociedad civil”.

¿Qué es la RAM?

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la resistencia a los antimicrobianos pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una serie cada vez mayor de infecciones por virus, bacterias, hongos y parásitos.

La RAM se produce cuando los microorganismos (bacterias, hongos, virus y parásitos) sufren cambios al verse expuestos a los antimicrobianos (antibióticos, antifúngicos, antivíricos, antipalúdicos o antihelmínticos, por ejemplo). Los microorganismos resistentes a la mayoría de los antimicrobianos se conocen como ultrarresistentes.

Como resultado, los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas.

La resistencia a los antimicrobianos supone una amenaza cada vez mayor para la salud pública mundial y requiere medidas por parte de todos los sectores del gobierno y la sociedad.