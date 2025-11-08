Salud coordina acciones en el marco de la Misión Internacional para la evaluación del estado de la transmisión vectorial de Chagas

Del 10 al 12 de noviembre se desarrollarán exposiciones y actividades de campo en el marco de la misión que incluye a las provincias de Corrientes, Neuquén, Mendoza y Córdoba.

El Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección General de Epidemiología y Patologías Regionales, y la Dirección de Enfermedades Zoonóticas y Vectoriales, llevará adelante una serie de actividades en el marco de la Misión Internacional para la evaluación del estado de la transmisión vectorial de Chagas.

Las jornadas se extenderán del 10 al 12 de noviembre, y contarán con la participación de referentes sanitarios nacionales e internacionales, con el objetivo de analizar y fortalecer las estrategias de prevención y control de la enfermedad.

El 10 de noviembre, de 9 a 15.45, se realizará la presentación de las provincias de Corrientes, Córdoba, y Mendoza, en el Salón Auditorio Julián Zini.

El 11 de noviembre, de 7 a 17, está prevista una visita técnica al departamento de San Luis del Palmar, mientras que el 12 de noviembre, de 8.30 a 12.30, se llevará a cabo la presentación de las provincias de Neuquén y San Juan, también en el Salón Auditorio Julián Zini.

Estas acciones forman parte de una agenda de trabajo articulada que busca consolidar los avances en la vigilancia epidemiológica y la eliminación de la transmisión vectorial del Chagas en el territorio nacional.