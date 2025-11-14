Salud Pública aconseja controles para detectar a tiempo la Diabetes



Desde la cartera sanitaria, indicaron que 13 de cada 100 correntinos tiene la enfermedad y que la mitad de este número desconoce que la tiene. El viernes 14, el día de concientización, harán actividades en la plaza Cabral y en los hospitales y CAPS.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, realizará una actividad el viernes 14 de noviembre en el marco del Día Mundial de la Diabetes. A su vez, recuerda la importancia de los controles médicos y detalló el trabajo que realiza la Red de Diabetes.



“Es una fecha para concientizar y sensibilizar en relación a esta enfermedad crónica no transmisible. Es muy importante prevenirla y detectarla a tiempo. Además, la población debe conocer que el 50% de las personas con Diabetes desconocen que la tienen. Por ello, es indispensable que se realicen los controles clínicos pertinentes y evaluar el nivel de azúcar en sangre, para determinar si una persona tiene o se encuentra en el rango de la prediabetes o diabetes. A partir de los 45 años, es importante realizar los controles clínicos y, sí tiene antecedentes, antes de los 40 años”, dijo el coordinador de la Red de Diabetes y director de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez.



La Red, “viene trabajando muy bien en toda la provincia, sobre todo con los insumos, con dispositivos de insulina y con tiras reactivas”. Además, recordó que “hay sensores o parches que se colocan en la piel de los pacientes con Diabetes tipo 1, desde los más pequeños hasta los 35 años de edad”.



“Los pacientes que se aplican insulina y están en la Red, son más de 4 mil en la provincia –a quienes la Provincia entrega insulina, tiras reactivas y equipo de monitoreo de azúcar en sangre-. Tenemos detallados por localidad. En general, hay 23 mil pacientes empadronados que se atienden en la Red. En cada centro de salud, se hace el trabajo en terreno a través de agentes y promotores de salud que recorren los domicilios en busca de personas que pueden tener factores de riesgo. En Corrientes, la prevalencia es del 13 por ciento, es decir, que, de cada 100 correntinos adultos, 13 tiene Diabetes y el 50% desconoce que la tiene”, sostuvo Rodríguez.



Los controles, pueden realizarse en el centro de salud más cercano. Los que tienen antecedentes antes de los 40 años. Es indispensable el control clínico de laboratorio y el chequeo médico para detectar la enfermedad a tiempo.

Por otra parte, este viernes 14 de noviembre desde las 9 en la plaza Cabral habrá una actividad en relación a este día. Harán, revisión de azúcar en sangre, entrega de folletería, charla de nutrición y concientización. Es importante, la toma de presión arterial porque la Diabetes es una enfermedad crónica que va acompañada de Hipertensión Arterial, sobrepeso y obesidad.