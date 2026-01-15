Es para la compra de medicamentos y alimentos específicos, en red de farmacias y comercios adheridos.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, comunica que las tarjetas Mbareté y Mamá Mbareté se encuentran habilitadas desde el 13 de enero hasta el 29 de enero de 2026 inclusive, para ser utilizadas por los beneficiarios de las mismas.

La tarjeta Mbareté permite a los beneficiarios la compra de medicamentos sin cargo en la red de farmacias adheridas. Este beneficio alcanza a las personas empadronadas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que no cuentan con cobertura social, y que están domiciliadas en jurisdicción de la provincia de Corrientes.

En tanto, la tarjeta Mamá Mbareté está destinada a embarazadas con cobertura pública exclusiva para la compra de alimentos específicos en comercios adheridos. Uno de los objetivos principales es garantizar los controles prenatales, efectuados en los Centros de Atención Primaria de la Salud y en los hospitales de la provincia, y brindar una mejor alimentación durante el embarazo.