Desde la institución, indicaron que están trabajando en centros de evacuados acercando asistencia médica a los vecinos. Además, mantienen permanente contacto con los directivos de los hospitales.

El Ministerio de Salud Pública acercó asistencia a evacuados y llevó adelante reuniones con intendentes y directores de hospitales. Desde la cartera sanitaria, realizan una vigilancia activa en todos los centros donde se encuentran las personas afectadas por el temporal.

“Estamos permanentemente en contacto con las regiones sanitarias, recibimos informes de las zonas evacuadas y estamos trabajando en ello”, dijo el titular del área.

Desde el primer día de esta situación, se brindó atención a las familias evacuadas las cuales incluyeron asistencia médica clínica, pediátrica y veterinaria.

“Los centros de evacuados están contenidos. Vemos niños y adultos asistidos por el equipo del hospital local -que depende de este Ministerio- y de la Salud municipal”, indicó el subsecretario de Salud, Luis Pérez en cuanto a la situación de San Luis del Palmar.

Al mismo tiempo, aconsejó “beber agua segura, lavado de frutas y verduras, y el permanente aseo de manos”. También, “se repartió repelente ya que sabemos que estamos en un período donde pueden abundar los mosquitos y se debe prevenir el Dengue”.

En San Cosme, la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo, se reunió con la intendente Verónica Maciel con quien articuló acciones. También, visitó el hospital local donde dialogó con la directora Laila Gossen sobre las actividades y operativos que se están llevando adelante por las intensas lluvias.

A su vez, en Paso de la Patria, coordinaron acciones con el intendente Oscar García y con la directora del nosocomio Marisa Ávalos.

Ayer, junto al subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez, fueron a los centros de evacuados de San Luis del Palmar donde verificaron la atención sanitaria de los vecinos. Además, hubo entrega de insumos y realizaron operativos sanitarios.

Cabe recordar, que el ministro Lanari Zubiaur, recorrió el interior provincial y mantuvo reuniones de trabajo con los equipos de salud. En Itatí, dialogó con Raúl Ricardo Marín, director del Hospital “Dr. Juan Carlos y Alberto García”. Luego, en San Cosme, se reunió con la intendente Verónica Maciel y con Gossen.

El objetivo de estos encuentros fue conocer de primera mano la situación hospitalaria y evaluar las necesidades ante las lluvias que afectan a la región, para acompañar y dar respuestas concretas a la comunidad.

Además, estuvieron en San Miguel y Herlitzka asistiendo a las personas afectadas por las intensas lluvias, entregaron insumos y medicamentos.