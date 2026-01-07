En el santuario de la ciudad de Mercedes, habrá un equipo desde el miércoles 7 hasta el jueves por la tarde. Desde el Ministerio, se aconseja consumir mucha agua y no exponerse al sol entre las 10 y 16 para evitar un golpe de calor. Además, ingerir alimentos que no hayan cortado la cadena de frio.

El Ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, realizará cobertura sanitaria durante las celebraciones en honor al Gauchito Gil. El operativo estará a cargo de Eduardo Farizano y se trabajará junto al hospital “Las Mercedes” y otros centros de salud de la zona.

Un equipo de 25 personas de la cartera sanitaria, entre ellos médicos, enfermeros, agentes sanitarios y choferes, se instalará en el santuario de la ciudad de Mercedes a las 8. Estarán allí hasta el jueves 8 de enero a las 17. Está previsto que lleguen al lugar más de 80 mil personas.

“Es habitual que nos encontremos con personas con enfermedades crónicas que no toman su medicación, otras con problemas gastrointestinales, fiebre y alergias por picaduras, entre otros”, comentó el director de Operativos Sanitarios, Eduardo Farizano.

En este sentido, indicó que “se recomienda consumir alimentos que no hayan cortado la cadena de frio, evitar el consumo de alcohol, consumir abundante agua, usar ropa ligera y no exponerse al sol entre las 10 y 16 para evitar golpe de calor”.

Por su parte, la directora del nosocomio “Las Mercedes” María Laura Lacour, señaló que “desde el hospital coordinamos la cobertura sanitaria con el área a cargo del doctor Farizano. Así como en años anteriores, estamos preparados para la atención que requieran las personas que vienen a las celebraciones del Gauchito Gil”.

A su vez, agregó que “trabajamos en coordinación con Municipio, Gendarmería, Policía, Iglesia, delegaciones a cargo de devotos y Defensa Civil. Tendremos con guardias reforzadas en el hospital».