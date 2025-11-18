Las personas que se encuentran dentro del grupo de riesgo tienen que tener una dosis de antigripal y en cuanto a Covid-19, quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de 6 meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten. Se recuerda también que las vacunas de calendario regular están disponibles en todos los centros de salud con vacunatorio.

En la Capital, las dosis antigripales están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), en las Salas de Atención Primaria de la Salud (SAPS) de la Municipalidad de Corrientes y en los hospitales Ángela I. de Llano y pediátrico Juan Pablo II. En tanto, en el interior las dosis están disponibles en los distintos vacunatorios.

¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal?

Personal de la salud, embarazadas: en cualquier momento de la gestación, puérperas: hasta 10 días después del parto, si no la recibieron durante el embarazo, niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis separadas por al menos 4 semanas, niños y adultos de 2 años a 64 años con enfermedades: respiratorias, cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes oncohematológicos y trasplantados; personas con obesidad, diabéticos, y personas con insuficiencia renal crónica en diálisis: deberán presentar orden médica que acredite dicha condición y las personas mayores de 65 años.

¿Quiénes deben recibir refuerzo de la vacuna contra el Covid-19?

Quienes hayan recibido su última dosis con un intervalo de 6 meses o más, deben concurrir a las vacunatorios, independientemente del número de aplicaciones con las que cuenten.

Cronograma

VACUNACIÓN CALENDARIO REGULAR, COVID-19 Y ANTIGRIPAL (para población de riesgo).

De lunes a jueves de 8 a 12 y de 14 a 18, en la Estación Saludable de Plaza Cabral.

Las dosis de antigripal están disponibles en CAPS, SAPS, hospitales y vacunatorios de toda la provincia.

Asistir con DNI, carnet de vacunación e indicación médica en caso que corresponda (de 2 a 64 años con patologías de riesgo).

VACUNACIÓN COVID-19 EN CAPS

De lunes a jueves de 8 a 12 y de 14 a 18.

-CAPS N° 1- San José.

-CAPS N° 5- Dr. Montaña.

-CAPS N° 9- 17 de Agosto.

-CAPS Nº 14 Juan de Vera.

Se recuerda concurrir con DNI y carnet de vacunación, en el caso de los menores acompañados por un adulto.

Vale mencionar que estas campañas en el interior se llevan adelante de forma articulada con los hospitales locales.