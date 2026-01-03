Salud Pública llevó adelante un operativo sanitario en San Luis del Palmar

La actividad se hizo de manera conjunta con el hospital local y el municipio. Se acercó atención clínica, pediátrica, ginecológica y odontológica, entre otras.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, realizó un operativo sanitario en los centros de evacuados en San Luis del Palmar. La actividad, se hizo de manera conjunta con el hospital local y el área de salud municipal.

En siete de los trece centros de evacuados se llevó adelante, por indicaciones del titular de la cartera sanitaria, atención integral: medicina clínica para adultos y pediátricos; ginecología; enfermería con control de carnet de vacunación, nutrición, odontología y entrega de medicamentos.

En todos los lugares donde hay personas afectadas por el temporal, hay referentes que comunican la situación sanitaria de los vecinos e informan ante cualquier urgencia.

“En esta oportunidad atendimos a más de 40 personas. Tuvimos que trasladar un vecino con diabetes al hospital. Nos encontramos además con patologías crónicas, problemas odontológicos sobre todo en niños, dermatitis, respiratorios y diarrea, entre otros. Vamos a seguir este mismo trabajo en otros centros de evacuados”, contó la directora del hospital de San Luis del Palmar, Claudia Pere y agregó que se están dando bidones de agua.

A la vez, comentó que se gestionó el traslado de un centro de evacuados a otro a una familia con un bebé recién nacido, para mayor comodidad. También, dijo que, a los pediatras, nutricionistas, ginecólogos y médico clínico, acompañó un asistente social.

Recorrido por hospitales

Por otra parte, funcionarios del Ministerio de Salud Pública, están recorriendo hospitales del interior para fortalecer el trabajo institucional.

El ministro Emilio Lanari Zubiaur, se reunió este viernes con el director del Hospital María Auxiliadora de Saladas, Eduardo Pujol, para dialogar sobre el presente y las prioridades del sistema de salud.

Además, estuvo en el nosocomio de Empedrado “Dr. Jaime Dávila”, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de la institución y coordinar acciones de fortalecimiento local. Estuvo acompañado por el director del hospital de Campaña “Escuela Hogar”, Alberto Arregin. El ministro, reafirmó el compromiso con una gestión planificada y orientada a garantizar una atención sanitaria de calidad para toda la comunidad.

Por su parte, la subsecretaria Silvina Vega Bajo y el director de Gestión Hospitalaria, Mario Rodríguez, fueron a la localidad de Caá Cati donde coordinaron acciones de salud de manera articulada entre Provincia y el municipio local. También, dialogaron con la directora del hospital, Lucrecia Almirón, sobre los lineamientos de trabajo que se seguirán. A esto, se sumó además Loreto.

El subsecretario de Salud Pública, Luis Pérez, esta semana visitó San Miguel y mantuvo una reunión con autoridades sanitarias del lugar para coordinar acciones conjuntas.