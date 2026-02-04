Salud Pública mantiene la vigilancia epidemiológica

De un total de 69 muestras analizadas, se notificó un caso positivo. El paciente tuvo buena evolución y se realizaron las acciones de bloqueo correspondientes.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, notificó el primer caso de Dengue del 2026. Un paciente mayor de edad de Capital con antecedentes de viaje que tuvo buena evolución. El equipo de la Dirección General de Epidemiología llevó adelante las acciones de bloqueo y recordó las medidas preventivas.

El movimiento turístico, habitual en esta época del año, puede generar un aumento del riesgo de circulación viral. La persona que viaja a zonas donde hay registro de casos de Dengue, debe usar repelente y reforzar los cuidados.

El Dengue se transmite por la picadura de mosquitos Aedes aegypti. Es una patología viral febril y aguda. La fiebre puede durar de dos a siete días de evolución con dos o más de las siguientes manifestaciones: cefalea intensa, dolor retro ocular, náuseas o vómitos, mialgias, artralgias, exantemas, entre otras.

Ante la sospecha o confirmación de un caso se activa el bloqueo vectorial, que incluye el recorrido de la zona con tareas de relevamiento, fumigación, control focal, búsqueda de febriles y recomendaciones para la prevención de esta patología.

Se recuerda la importancia de eliminar los criaderos de mosquitos, se recomienda el uso diario y frecuente de repelentes en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mosquitos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua.

Vacunación

Está disponible la vacuna contra el Dengue para personas de entre 15 a 59 años. Los puntos de inmunización en Capital son el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y la Estación Saludable de la Plaza Cabral. En el interior, en los hospitales locales.