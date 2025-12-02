Salud Pública recuerda la importancia de tener todas las vacunas del calendario de vacunación

Están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia. Se insiste en que es clave para evitar enfermedades, que las dosis se apliquen en las etapas de la vida que correspondan.

El Ministerio de Salud Pública bajo el lema: “Cuidarnos es más fácil cuando respetamos los tiempos de cada vacuna”, recuerda la importancia de completar los esquemas de vacunación en tiempo y forma. Ante la presencia de enfermedades como Sarampión y Coqueluche en el país, se insiste en que los tutores deben respetar las fechas que indican los profesionales.

El fin de semana, desde el Consejo Federal de Salud (COFESA) se emitió un comunicado, al cual se adhiere la provincia, que manifiesta que “Las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación son herramientas fundamentales de la salud. Cada una de ellas cuenta con décadas de uso seguro, está respaldada por evidencia científica sólida y ha demostrado su eficacia para prevenir enfermedades graves y la muerte de millones de personas. Antes de ser incorporadas al Calendario, todas las vacunas atraviesan evaluaciones rigurosas que garantizan su calidad, seguridad y efectividad. Ese mismo estándar se mantiene a lo largo del tiempo mediante procesos permanentes de control y seguimiento”.

Se recuerda que las dosis están disponibles en los vacunatorios de toda la provincia. Concurrir con DNI y carnet de vacunación.

Los recién nacidos deben recibir la dosis de Hepatitis B (antes de las 12 horas de vida), BCG (antes de los 7 días de vida).

Durante el primer año de vida deben recibir Rotavirus (2 y 4 meses); quíntuple (2, 4 y 6 meses), IPV (2, 4 y 6 meses), Neumococo conjugada (2, 4 y 12 meses), Meningococo 3 y 5 meses, Antigripal (a partir de los 6 meses), Triple viral (12 meses) y Hepatitis A (12 meses).

Hasta los 2 años de edad, los niños deben recibir Meningococo (1 refuerzo 15 meses), Varicela (1 dosis 15 meses), Antigripal (24 meses), Quíntuple (1º refuerzo entre los 15 a 18 meses) y Fiebre Amarilla (1 dosis 18 meses)

Las vacunas que deben colocarse a los 5 años son: IPV 1º refuerzo; 2° dosis de Triple Viral; 2° Varicela; y Refuerzo Triple Bacteriana Celular.

A los 11 años, una única dosis de Meningococo (ACYW); refuerzo de la Triple Bacteriana Acelular; única dosis del Virus Papiloma Humano y, refuerzo de Fiebre Amarilla.

En septiembre de este año, se decidió, en el marco del COFESA, que Argentina adelante la segunda dosis contra el Sarampión. A partir de 2026, la aplicación será a los 18 meses. En este sentido, indicaron que se busca lograr más protección, la efectividad del esquema completo es del 97%. Además, permitirá mayor cobertura ya que se llegará a más población. Y se dará mejor prevención y respuesta frente a eventuales brotes.

El cambio, en el Calendario de Vacunación es para lograr una mayor prevención de Sarampión, Paperas y Rubéola. Se deja de aplicar a los 5 años y, desde el 2026, se hará el refuerzo a los 18 meses.

Cronograma Capital – Puntos de vacunación

Lunes, martes, miércoles y viernes de 8 a 12 y de 14 a 18.

Jueves de 9 a 12.

-Estación Saludable Plaza Cabral

-Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de 15 años de edad).

Sábados de 9 a 12.

-Estación Saludable Plaza Cabral

-Hospital de Campaña Escuela Hogar (a partir de 15 años).

Coqueluche

Es causada por la bacteria Bordetella pertussis, se presenta como un resfriado común con prevalencia de la tos y es sumamente contagiosa. Entre los síntomas principales se encuentran: secreción y congestión nasal; ojos enrojecidos; fiebre y tos (comienza leve y en los casos más avanzados la gravedad va aumentando).

En los cuadros más severos, Coqueluche puede provocar dificultad para respirar, vómitos y agotamiento generalizado. Cabe destacar, que esta enfermedad, es más frecuente en niños menores de cinco años y bebés, por eso, la vacunación tanto materna como del niño, es clave para prevenirla.

La vacuna contra Coqueluche se llama triple bacteriana acelular (dTpa) y protege contra la Difteria, y el Tétanos. Para los bebés y niños pequeños, se administra como parte de la vacuna Quíntuple (pentavalente), que también incluye protección contra la Poliomielitis y la Hepatitis B.

Sarampión

Es una enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede presentarse en todas las edades. Las manifestaciones clínicas más frecuentes son: fiebre alta, manchas rojas en la piel, secreción nasal, Conjuntivitis y tos. También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de cinco años y personas malnutridas, con complicaciones respiratorias como Neumonía y del sistema nervioso central como convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento o incluso pueden causar la muerte.

Se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de la persona infectada. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por dos horas.

No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del Sarampión, sin embargo, puede prevenirse con la vacunación.