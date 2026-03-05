La dosis es por única vez y está disponible en todos los vacunatorios de la provincia. Además, remarcaron la importancia del uso del preservativo y del control médico tanto en la mujer como en el hombre.

En el marco del Día Mundial de Concientización del Virus del Papiloma Humano (VPH o HPV), el ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, recuerda la importancia de la vacunación, uso de preservativo y control médico. Desde la Dirección de Inmunizaciones a cargo de Marina Cantero, recordó que la vacuna se coloca a los 11 años por única vez tanto en el hombre como en la mujer y, está disponible en todos los centros de vacunación de la provincia y no requieren indicación médica. La vacuna previene el cáncer de cuello de útero en mujeres y otros tipos de cáncer en los varones. Por ello, instó a que se acerquen a aplicarse la misma.

A su vez, la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, explicó que “es importante que se acerquen a los vacunatorios porque es una forma de prevenir el cáncer de cuello uterino en las mujeres y otros tipos de cáncer en los varones. En la mujer, el diagnóstico se realiza a través del control ginecológico. Se hace el Papanicolaou y se observa sí hay lesiones relacionadas con el VPH. En los varones, puede haber lesiones que le llamen la atención, como verrugas u otras lesiones en la piel, y deben consultar al médico. Esto, tanto en el aparato sexual como en la boca y en el ano”.

A su vez, agregó que el VPH es infección viral de transmisión sexual y que tiene muchas variantes. Están divididos en alto y bajo riesgo. Algunos, “están relacionados al cáncer de cuello uterino y por ello es tan importante la vacunación a los 11 años, el uso del preservativo y el control médico tanto en la mujer como en el hombre”.

Por su parte, la coordinadora del Centro de Salud Integral del Adolescente, Karina Fernández, comunicó que continuarán con charlas en escuelas tanto de Capital como del interior.

“El año pasado, terminamos esta actividad en la escuela Regional, Arturo Illia, y en la Nº 145 Soldados Aguila y Almonacid. Hacemos hincapié en la vacunación y explicamos qué es el VPH. Vamos a continuar con la misma acción de prevención este año”, indicó.

¿Qué es el VPH?

Es una infección viral de transmisión sexual. Hay más de 200 tipos de virus que afectan la piel y las membranas mucosas. Muchos de estos tipos son comunes y no causan síntomas visibles, pero algunos pueden estar asociados con enfermedades graves, como el cáncer cervical (en mujeres), de ano, de pene, orofaríngeo, y verrugas genitales.

¿Cómo se contagia?

El VPH se transmite principalmente a través del contacto directo con la piel o las mucosas infectadas, siendo el contacto sexual (vaginal, anal y oral) la vía más común de transmisión. El contacto cercano de las áreas genitales y las mucosas ya puede ser suficiente para la transmisión del virus.

A pesar de que el VPH puede ser transmitido por personas que no muestran síntomas, es posible que quienes tengan verrugas genitales o lesiones visibles tengan mayor riesgo de transmitirlo.

¿Cómo se previene?

Una de las formas más efectivas de prevención es la vacunación. La vacuna protege contra los tipos de VPH que más comúnmente causan cáncer y verrugas genitales. Por lo tanto, promover la prevención del VPH desde una edad temprana, especialmente en adolescentes, es clave para reducir el riesgo a largo plazo de enfermedades graves asociadas al virus.

Uso de preservativos

El uso correcto y constante durante las relaciones sexuales reduce significativamente el riesgo de transmisión.

Exámenes regulares:

En las mujeres, la prueba de Papanicolaou (o citología cervical) es una herramienta importante para detectar cambios precoces en el cuello uterino que pueden ser causados por el VPH. Si el VPH se detecta, es posible llevar a cabo tratamientos para prevenir el cáncer cervical.