Salud realizará una jornada de concientización y control por el Día Mundial del Sida

Será el lunes 1 de diciembre en la plaza Cabral de la ciudad de Corrientes. La cartera sanitaria, insta a realizar testeos para la prevención y respuesta adecuada ante un diagnóstico.

En el marco del Día Mundial del Sida, el 1 de diciembre, el Ministerio de Salud Pública a cargo de Ricardo Cardozo, organizó una jornada. Esta fecha, tiene el objetivo de sensibilizar sobre la realidad de la enfermedad avanzada por VIH.

El lunes, habrá una jornada de Actividad en Respuesta al VIH-Sida en la plaza Cabral de 9 a 12. Realizarán testeos rápidos y confidenciales. En el caso de necesitar tratamiento, los profesionales de la salud indican y realizan el seguimiento.

Por otra parte, se recuerda que están disponibles testeos rápidos de VIH/Sida en los laboratorios de todos los hospitales de la provincia y en otros centros de salud. En Capital, en el Laboratorio Central de Redes y Programas, ubicado en Plácido Martínez 1044. El horario para esta atención es de 10 a 14.

También, pueden acercarse al Centro de Testeo Epidemiológicos (CETEP) ubicado en Guastavino 1880. Otra institución donde realizan es en el Banco de Sangre y en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

En la ciudad de Corrientes, en dos Salas de Atención Primeria de la Salud (SAPS). En el “Dr. Rawson” del barrio San Gerónimo y en “Dr. Miguel Rossi Candia” del barrio Independencia.

Además, se hacen testeos gratuitos y voluntarios en los operativos sanitarios que lleva adelante este Ministerio como también en las actividades extra muros.

Así, la Provincia garantiza este servicio esencial para las personas. Cabe recordar que la prueba de VIH no es obligatoria en ningún caso. Sin embargo, es recomendable realizarla ya que, cuanto antes la persona se entere de su diagnóstico positivo, antes podrá acceder al control y al tratamiento, mejorando así su calidad de vida.

El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Daña el sistema inmunitario al destruir un tipo de glóbulo blanco que ayuda a su cuerpo a combatir las infecciones. Esto lo pone en riesgo de tener otras infecciones y enfermedades.

El Sida, es la etapa final de la infección por VIH. Ocurre cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy dañado por el virus. No todas las personas con VIH desarrollan Sida.

A su vez, se informó que bajo cobertura del Programa de VIH-Sida de Corrientes, hay 2.758 personas.