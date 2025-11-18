Salud renovó convenios con FUNCACORR

La cartera sanitaria y la Fundación Cardiológica continuarán trabajando articuladamente con servicios de diagnóstico por imágenes en los hospitales de Santo Tomé y de Mercedes.

El ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, firmó adendas a convenios que ya se han firmado con la Fundación Cardiológica Correntina para la Asistencia, Docencia e Investigaciones Médicas (FUNCACORR). Los mismos, trataron sobre servicios que se ofrecen en centros de salud de la provincia.

La firma se realizó con el director ejecutivo del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos y el presidente del Consejo de Administración de FUNCACORR, Guillermo Augusto Osnaghi. Acompañó, el contador Jorge Roma.

El primer convenio, tuvo que ver con el Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital “San Juan Bautista” de Santo Tome. En el cual se da continuidad a la tercerización del servicio integrado por los equipos de: Resonancia Magnética Nuclear y Tomografía Computada.

Desde la vigencia de dicho convenio, agosto del 2016, se han realizado más de 21.345 tomografías y más de 16.372 resonancias magnéticas nucleares, lo que implica un beneficio para la salud de la población de Santo Tome y sus zonas aledañas, evidenciando la necesidad de la continuidad de estas prestaciones y el éxito de la tarea encomendada a la fundación prestadora.

Además, las partes acordaron la oportunidad de renovar los equipos del Servicio de Diagnóstico por Imágenes del Hospital “San Juan Bautista”. La fundación, se comprometió a asumir la inversión y a la compra de nuevos equipamientos como así también sus accesorios con una tecnología superior a la existente.

Por otro lado, se dio continuidad al convenio firmado en agosto del 2018 para el servicio de Mamografía del Diagnóstico por Imágenes del nosocomio de Santo Tome. Desde esa fecha, se han realizado estudios a más de 4.302, y 977 a pacientes sin cobertura.

A su vez, otro acuerdo refiere al servicio de diagnóstico por imágenes del Hospital “Las Mercedes” de la ciudad de Mercedes. La Fundación seguirá siendo responsable del suministro del Servicio de Diagnóstico por imágenes.

Desde la vigencia de dicho convenio, se han realizado más de 20.411 tomografías, siendo 4825 a pacientes sin cobertura médica, y más de 14.550 resonancias magnéticas nucleares, y 2833 realizadas a pacientes sin cobertura, lo que implica un beneficio para la salud de la población de Santo Tomé y sus zonas aledañas.