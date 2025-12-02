Santa Ana se prepara para celebrar los 288 años de su fundación

Santa Ana de los Guácaras cumple el 3 de diciembre 288 años de su fundación y por tal motivo los actos tendrán lugar en Plaza San Martín y en la parroquia Santa Ana.

Las actividades darán inicio a las 9 con la bendición de la bandera municipal y se prevé que a la noche se realice un festival con una cena comunitaria.

Por lo tanto, a las 19 se realizará la Misa y Tedeum en la parroquia Santa Ana, monumento histórico nacional. Y por la noche habrá un festival y cena comunitaria.

Sobre el municipio

Santa Ana de los Guácaras está ubicada a unos 15 km de la capital provincial, en el departamento San Cosme. Fue fundada alrededor de 1621, como una reducción gobernada por los frailes franciscanos, que se pobló con nativos guácaras. En la población se asentaron parte de los nativos que pudieron huir de la destrucción de Concepción de Buena Esperanza. Hoy desaparecidos (aunque hubo mestizaje), entre los pocos rastros que se conservan de su cultura están las tallas elaboradas para la iglesia de Santa Ana, construida en 1771; la iglesia fue destruida en diciembre de 1821 en una invasión paraguaya ordenada por Gaspar Rodríguez de Francia, en la que tropas al mando del comandante de Itapúa, Norberto Ortellado, derrotaron al cacique guaraníes Nicolás Aripí en la última batalla librada por un ejército íntegramente conformado por nativos guaraníes.

Reconstruido el pueblo, fue remodelado entre 1889 y 1891, y declarado Monumento Histórico Nacional. Santa Ana fue residencia del naturalista francés Aimé Bonpland cuando éste se afincó en Corrientes, invitado por el gobernador Pedro Ferré a dirigir el Museo de Historia Natural de la ciudad.