El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, abre la convocatoria para formar parte de la 8° Feria de Arte Contemporáneo de Corrientes (ArteCo), a desarrollarse del 21 al 24 de mayo, en la ciudad de Corrientes. Galerías, proyectos colectivos y artistas individuales, tendrán tiempo hasta el 30 de marzo para postularse, completando el siguiente formulario: https://linktr.ee/artecoinfo

Bajo la curaduría de Marcelo Dansey, la edición 2026 de ArteCo apunta a visibilizar y fortalecer la escena artística visual del Nordeste argentino. Lo hará a través de la profesionalización, la experimentación, la circulación y la comercialización de bienes culturales, así como creando espacios de reflexión en torno a los procesos de patrimonialización y construcción de memoria en el arte contemporáneo.

Para esta octava edición, se habilitaron tres categorías de participación.

Piezas de Museo

Las galerías de arte o emprendimientos privados con fines de comercialización podrán participar como parte de la categoría “Piezas de Museo”.

En este caso, deberán presentar entre tres y siete obras. Las piezas podrán corresponder a uno o varios artistas representados por la galería, pero al menos una de ellas deberá pertenecer a un artista de la región.

El curador explicó que a fines de la convocatoria, el concepto de “pieza de museo” no se limita exclusivamente a obras de valor histórico consolidado. Se considerarán también obras de artistas de mediana carrera o emergentes que, a criterio de la galería, posean cualidades conceptuales, estéticas o históricas que permitan proyectarlas como potencialmente patrimoniables en el futuro.

En este sentido, se propone pensar el patrimonio no sólo como una lectura del pasado, sino también como una afirmación del presente y un ejercicio prospectivo sobre el futuro de las colecciones públicas. A través de esta sección, ArteCo invita a la comunidad artística a poner en discusión qué obras, artistas y prácticas podrían integrar el patrimonio cultural del mañana, abriendo un espacio de reflexión colectiva sobre los procesos mediante los cuales una obra se vuelve parte del mismo.

Tiendas de Valores y Maravillas

Los proyectos artísticos colectivos, espacios autogestionados e instituciones relacionadas a la práctica artística formarán parte de la categoría “Tiendas de Valores y Maravillas”. En este caso, deberán incluir al menos un artista del NEA y presentar una propuesta vinculada a los valores sociales y la economía cultural.

Esta sección invita a imaginar el mercado como un territorio de intercambio simbólico y experimentación colectiva. Se valorarán propuestas que exploren formatos accesibles, dinámicas colaborativas y nuevas formas de circulación del arte, entendiendo la economía cultural como una práctica viva, inclusiva y situada.

Solo Show

La tercera categoría se denomina “Sólo show”, y está destinada a artistas individuales oriundos de Corrientes o con un mínimo de cinco (5) años de residencia acreditable, ya sea de manera independiente o representados por una galería.

En este caso, los participantes deberán presentar una propuesta individual con poética propia. Se alienta a los artistas a concebir este espacio como una afirmación autoral, donde el cuerpo de obra construya una narrativa singular. Se valorarán proyectos que manifiesten coherencia conceptual, investigación sostenida, madurez formal y proyección patrimonial.

Selección

Los interesados en participar de ArteCo 2026 tendrán tiempo de completar el formulario hasta el 30 de marzo. Concluido ese plazo, las postulaciones serán evaluadas por un Comité de Selección, integrado por especialistas en gestión de colecciones, profesionales vinculados a la práctica museística contemporánea y artista de trayectoria en la región.

El mismo será designado por el Instituto de Cultura de Corrientes, en su rol de organismo organizador. El anuncio de los seleccionados se llevará adelante el 17 de abril.