Se avanzó en la elaboración de proyectos para los municipios

Luego de una serie de reuniones del ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza con los jefes comunales, los equipos técnicos de la cartera están trabajando en el territorio junto a los municipios en la elaboración de proyectos de infraestructura, y en la puesta en valor de espacios comunitarios.







Los encuentros mantenidos entre el ministro y los intendentes sirvieron como primer acercamiento para el trabajo a futuro en las distintas comunidades del interior. “El gobernador Juan Pablo Valdés, nos indicó que tenemos que trabajar en una gestión que mantenga cercanía con cada correntino, con cada municipio, y es lo que empezamos hacer” expresó el titular de la cartera de Obras y Servicios Públicos, Jorge Meza.



Trabajo en el territorio



En esta primera etapa se está trabajando en siete municipios con la elaboración de proyectos para mejorar la infraestructura de las localidades, y lograr potenciar la calidad de vida de los vecinos.



En el caso de Itatí, se analizó la factibilidad de generar un nuevo espacio destinado a puesteros y gastronomía. Se proyecta 30 puestos comerciales, sector gastronómico, área de juegos infantiles y sanitarios públicos.

En San Cosme, se proyecta dos nuevos espacios públicos, uno para feriantes para dinamizar el comercio, y el otro en el complejo de la Laguna Totora para el fomento turístico, y mejorar el espaciamiento de las familias



En contexto con el centenario de la localidad de Gobernador Virasoro, se proyectó la refuncionalización de la plaza Libertad, y la remodelación del Paseo de la Ex-Terminal.

Para Santo Tomé, se acordó avanzar en la elaboración del proyecto para la construcción de un nuevo Corsódromo. Además, se proyecta la ampliación de calzada de una avenida de doble mano con parterre central en un tramo de 800 metros





En cuanto a la localidad de La Cruz, se trabaja en el desarrollo de un proyecto para la construcción de un nuevo Complejo Polideportivo.

En San Miguel, se proyecta la remodelación del Polideportivo que incluiría una cancha de básquet al aire libre, nuevos vestuarios y baños. Además, construcción de un albergue deportivo en el mismo predio.

Por último, para Caá Catí, se planificó un plan de mejora, ampliación y mantenimiento del sistema pluvial. Con trabajos de canalización y entubamiento en diversas zonas. La construcción de un puente de hormigón estratégico en el barrio El Cosmo y la limpieza y saneamiento de lagunas.