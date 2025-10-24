Se dará una clase didáctica para vivenciar y celebrar al chamamé

En el marco del ciclo “Patrimonio Vivo de Corrientes: celebrando nuestro legado”, y sumándose a la conmemoración del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), el área de Patrimonio Cultural Inmaterial del Instituto de Cultura de Corrientes invita a la comunidad a una jornada especial dedicada al chamamé. Bajo el nombre “Chamamé Vivo: Clase Didáctica”, la actividad se realizará el lunes 27 de octubre, de 19:00 a 21:00 horas, en la sede del Museo de Artesanías Tradicionales (MAT) ubicado en Quintana 905.

La propuesta consistirá en un recorrido por el patrimonio vivo, combinando la maestría artesanal con la expresión musical del chamamé, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El evento comenzará, a las 19, con una muestra de oficios y saberes. Una exposición de los talleres del Programa Escuelas de Artes y Oficios, con la participación de maestros artesanos que mostrarán las técnicas que preservan las tradiciones correntinas.

A las 20, será el turno de la danza chamamecera. En este caso, el arte de la danza tomará la escena con una exhibición a cargo del grupo estable de danzas folclóricas KO’Ê PORÃ.

Seguidamente, a partir de las 20:30, llegará el momento de la música en vivo, a cargo del destacado acordeonista Raúl Alonso, quien ofrecerá una exposición de música chamamecera junto a otros géneros musicales tradicionales de Corrientes, invitando a una verdadera inmersión cultural.

Celebración Mundial

Esta actividad se enmarca en la celebración mundial del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en la 42ª sesión de la Conferencia General de la UNESCO, en la cual se proclamó el 17 de octubre como el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).

Para conmemorar esta segunda edición, el organismo internacional ha invitado a países y organizaciones a realizar eventos que pongan de relieve la diversidad y riqueza del patrimonio vivo, y que sensibilicen sobre la importancia de su salvaguardia y transmisión a futuras generaciones.

Corrientes se suma con distintas propuestas organizadas por el Instituto de Cultura de la Provincia, en el marco del ciclo “Patrimonio Vivo de Corrientes: celebrando nuestro legado”.