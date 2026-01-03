Se declaró la Emergencia Hídrica y Climática en la capital

Tras las intensas lluvias registradas en las últimas semanas, el Concejo Deliberante homologó la Resolución del Departamento Ejecutivo Municipal, que habilita la implementación de una serie de medidas inmediatas para mitigar los efectos del fenómeno climático. La ordenanza se sancionó por unanimidad.

El Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Corrientes, presidido por Marcos Amarilla, concretó este viernes una sesión especial, que contó con la presencia de 17 ediles. La convocatoria al plenario se fundamentó en la situación crítica provocada por las abundantes precipitaciones registradas en el mes de diciembre.

Por unanimidad de los concejales presentes, se homologó la resolución del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), que declara ad referéndum del HCD, la Emergencia Hídrica y Climática en la Ciudad de Corrientes por 180 días hábiles, con posibilidad de prórroga.

En los considerandos de la norma, se detalla que del 22 al 28 de diciembre de 2025 las lluvias alcanzaron niveles de intensidad y volumen extraordinarios, no observados en la ciudad en los últimos 30 años. En este sentido, se registraron 770,69 milímetros, cifra que triplica el máximo histórico mensual.

El objetivo es la implementación inmediata de medidas preventivas, correctivas y de gestión orientadas a atender los daños producidos y a mitigar efectos del fenómeno climático.

Cabe recordar que las principales zonas afectadas por el temporal fueron los barrios Santa Rosa, Libertad, La Olla, Piragine Niveyro, San Gerónimo, Fray José de la Quintana, 9 de Julio, Nuestra Señora de Asunción, Santa Rita Norte, Jardín, Güemes, San Ignacio, Bañado Norte, Pirayuí y Lomas del Mirador, entre otros. En dichos sectores de la capital, las diferentes áreas del municipio intervinieron de manera coordinada y articulada en tareas de atención social directa, atención sanitaria, acompañamiento recreativo, tareas de limpieza y destape de zanjas y desagües mediante el uso de maquinarias.