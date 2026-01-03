3 enero, 2026

Noticias relacionadas

1a0bdc5a-d701-318c-cf69-aa9db3795240-800

Se duplicó la cantidad de residuos recolectados en la vía pública en estos días de lluvias

@ctesnot 29 diciembre, 2025 0
d6c4e656-0c85-336e-1211-2b533c332c30-800

Colectivo en infracción intentó darse ala fuga y colisionó a móviles de Tránsito

@ctesnot 29 diciembre, 2025 0
imagen-105673-800

San Cosme lanzó su temporada de verano con playa, pesca, carnavales y más propuestas

@ctesnot 18 diciembre, 2025 0

Te pueden interesar

imagen-106085-800

Salud Pública llevó adelante un operativo sanitario en San Luis del Palmar

@ctesnot 2 enero, 2026 0
Sesión Especial - 3-800

Se declaró la Emergencia Hídrica y Climática en la capital

@ctesnot 2 enero, 2026 0
imagen-106084-800

Se presentará en La Unidad el Festival Nacional del Auténtico Chamamé

@ctesnot 2 enero, 2026 0
imagen-106068-800

El gobernador Valdés junto al intendente Polich trabajan en soluciones para Capital por las consecuencias del temporal

@ctesnot 31 diciembre, 2025 0