El Municipio informó que, en las últimas jornadas con tormentas y alerta meteorológica, se pasó de un promedio habitual de 100/120 toneladas a más de 200 toneladas diarias de residuos no domiciliarios retirados. Por ello, solicita a los vecinos respetar los horarios de recolección. También, evitar sacar basura cuando hay pronóstico de lluvia.

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes reforzó el operativo de limpieza urbana durante los últimos días de lluvias intensas y alerta meteorológica, y duplicó la cantidad de residuos recolectados en la vía pública para evitar la obstrucción de desagües.

Al respecto, el secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, señaló que “venimos trabajando arduamente en poder eh cumplir con todas las rutas de recolección” y advirtió que “estos días de tormenta duplicamos la cantidad de material retirado de las calles”, con un volumen que supera “las 200 toneladas diarias de residuos no domiciliarios retirados”, cuando en condiciones normales “retiramos entre 100 y 120 toneladas”.

El funcionario explicó que parte de ese incremento se debe a residuos sacados fuera de horario y a materiales que los vecinos van descartando como consecuencia de las inundaciones y las lluvias fuertes. “Esa acumulación de basura tiene relación con vecinos que no respetaron los horarios de recolección en sus zonas”, indicó, por lo que insistió en la necesidad de “solicitar a los vecinos siempre la colaboración, de respetar los horarios; y si hay pronóstico lluvia o está lloviendo, evitar sacar los residuos para prevenir cualquier tipo de inconveniente”.

ESQUEMA PARA EL 31 Y 1°

En paralelo, el Municipio mantuvo la prestación del servicio durante los días festivos. Maldonado Yonna recordó que “el día 24 de diciembre se realizó recolección diurna normal y la nocturna normal, pero adelantada. En el feriado del 25 de diciembre no tuvimos recolección y después, el día 26, ya sí fue normal”.

Un esquema que se replicará para Año Nuevo, con servicio adelantado el miércoles 31 de diciembre (el nocturno se realizará desde las 14), sin recolección el jueves 1° de enero y el retorno a la normalidad el día viernes 2 de enero.

El objetivo -remarcó el secretario municipal- es brindar un servicio eficiente a los vecinos y, al mismo tiempo, cuidar el funcionamiento del sistema de drenaje urbano.

EQUIPO COMPLETO

Además, subrayó que “se viene trabajando con equipo completo contando con todo el esfuerzo de los empleados municipales y los equipos de recolección”, aun cuando “muchos de nuestros trabajadores también sufren como todos los vecinos estas lluvias copiosas inusuales para estos tiempos”.

En ese marco, resaltó que la correcta disposición de los residuos ayuda a “poder evitar cualquier tipo de anegamientos en los días de lluvia”, ya que la basura acumulada en esquinas, bocas de tormenta y sumideros termina obstruyendo el escurrimiento del agua.

RECOMENDACIONES

Por ello, la Municipalidad reiteró las recomendaciones preventivas: disponer los residuos “en la puerta de la casa, en el horario establecido, de no llevar a las esquinas”. Y en caso de pronóstico de lluvia, “evitar sacar los residuos, mantenerlo adentro y sacarlo recién una vez que el tiempo está acorde”.

Cumplir con estas pautas -se enfatizó- contribuye a mantener la ciudad más limpia, reducir riesgos sanitarios y prevenir anegamientos durante los eventos climáticos intensos.