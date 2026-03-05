5 marzo, 2026

Polich acompañó al gobernador en la inauguración del nuevo edificio de la Escuela Hogar

@ctesnot 4 marzo, 2026 0
Avanza la limpieza del canal de La Olla para prevenir anegamientos

@ctesnot 25 febrero, 2026 0
Este viernes 27 comienza el pago de sueldos a municipales

@ctesnot 25 febrero, 2026 0

Entre el 5 y 11, el Gobierno de Corrientes paga el Adicional Remunerativo Mensual de marzo

@ctesnot 4 marzo, 2026 0
Se ejecutan obras de cloaca social para más de 250 familias en Capital

@ctesnot 4 marzo, 2026 0
Lanari Zubiaur firmó un convenio por el servicio de tomografía del Llano

@ctesnot 4 marzo, 2026 0