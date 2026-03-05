Se ejecutan obras de cloaca social para más de 250 familias en Capital

La gestión del intendente Claudio Polich continúa con obras que posibilitan mejorar la calidad de vida de los capitalinos. En un sistema de participación conjunta, la dirección técnica, maquinaria y recursos humanos está a cargo de la Municipalidad, mientras que los vecinos aportan los caños.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos, la Municipalidad de Corrientes avanza con los trabajos de cloaca social en diferentes barrios capitalinos. Por estos días, las tareas de conexiones domiciliarias se desarrollan en el Ciudades Correntinas y continuarán próximamente en otros sectores de la ciudad.

En el barrio Ciudades Correntinas, las obras forman parte de una continuidad de tareas iniciadas en el 2025, que tiene como beneficiarios aproximadamente a unas 250 familias frentistas, con la colocación de un estimado de 920 metros lineales de cañería.

Se trata de una tarea mancomunada entre la Municipalidad, que ofrece la viabilidad, el estudio técnico, las maquinarias y la mano de obra para llevar adelante los trabajos, y los vecinos, que se encargan de aportar los caños necesarios que se requieren.

“Son importantes dichas obras ya que son programas de ayuda mutua con la intervención de varios agentes: la Municipalidad, los vecinos y la empresa prestataria del servicio de agua potable; cada cual con sus obligaciones y responsabilidades competentes a cada órgano”, mencionó el secretario de Obras Públicas municipal, Sebastián Gómez de la Fuente.

A su vez, remarcó que este tipo de obras “permite tener un acercamiento especial con el vecino, contribuyendo a mejorar su calidad de vida, la salud pública, higiene y la salubridad en general”.

El funcionario adelantó que idénticas obras comenzarán en breve en otras zonas de la ciudad, donde ya se cuentan con materiales a la espera de ejecución, tales como barrio San Roque Oeste (beneficiando a 34 familias), Molina Punta (13 familias), Fray José de la Quintana (4 familias), entre otros sectores.

Al respecto, precisó: “Estamos en constante comunicación con los vecinos, los cuales esperan encontrar respuesta en la mejora de la infraestructura, siendo ellos los principales actores en el cuidado y mantenimiento al esfuerzo conjunto entre el barrio y la Municipalidad”.