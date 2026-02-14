Se ejecutan obras de recuperación y puesta en valor del parque Mitre

Los trabajos forman parte del plan integral de recuperación y puesta en valor de espacios públicos. Entre las intervenciones se incluyen reconstrucción de veredas e instalación de nuevos tramos peatonales, nivelación de suelo, pintura en luminarias, instalación y recuperación de juegos infantiles, entre otros.

En el marco del plan integral de recuperación y puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad, la Municipalidad de Corrientes desarrolla una serie de intervenciones en el parque Mitre, ubicado en el barrio Aldana, uno de los espacios verdes más emblemáticos y representativos de la ciudad.

Actualmente, se están ejecutando tareas de reconstrucción de veredas existentes y la construcción de nuevos tramos peatonales, con el objetivo de optimizar la circulación interna y, fundamentalmente, encauzar de manera más eficiente el escurrimiento del agua de lluvia. “Estas obras permitirán preservar mejor las estructuras, evitar anegamientos y prolongar la vida útil de la infraestructura del parque”, señaló el secretario de Obras Públicas del municipio, Sebastián Gómez De La Fuente.

Además, el funcionario detalló que en el paseo se está realizando un aporte y nivelación de suelo en el Paseo Universitario, que atraviesa transversalmente una zona del parque, a fin de mejorar la estabilidad del terreno y brindar mayor seguridad y comodidad a quienes lo transitan.

Las intervenciones en el histórico paseo continuarán en otras etapas, con la colocación de pintura de luminarias, la construcción de nuevas plataformas y la instalación de pisos de caucho en sectores de juegos que aún no cuentan con este equipamiento, así como la puesta en valor de juegos infantiles y mobiliario urbano mediante tareas de restauración y pintura.

Además, el municipio proyecta la construcción de rampas de acceso para personas con discapacidad en distintos sectores del parque, con el objetivo de garantizar mayor accesibilidad, inclusión y circulación segura para todos los vecinos.

Consultado sobre los plazos de ejecución de estas tareas, el secretario comunal informó que para la pintura de luminarias, restauración de juegos infantiles y mobiliario urbano se prevé que se concrete en un plazo aproximado de dos semanas. Mientras que la construcción de las nuevas plataformas y la posterior colocación de pisos de caucho en los sectores de juegos demandará un tiempo estimado de dos meses, debido a la complejidad técnica y los tiempos necesarios para su correcta ejecución y fraguado.

Intervención en otros espacios públicos

Gómez De La Fuente adelantó que dando continuidad al plan integral de recuperación de espacios públicos, una vez finalizada esta etapa en el parque Mitre, se retomará la intervención en la plaza Boca Juniors del barrio Malvinas Argentinas.

“De esta manera, la Municipalidad reafirma su compromiso con la recuperación, mantenimiento y fortalecimiento de los espacios públicos como lugares de encuentro, recreación e integración para toda la comunidad”, concluyó el funcionario.