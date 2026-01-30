Se encuentra funcionando el tomógrafo de Santo Tomé
Es un equipo de última generación que puede hacer estudios de angiografía y otros diagnósticos de alta complejidad.
El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, anunció que se encuentra en funcionamiento el tomógrafo del hospital “San Juan Bautista” de Santo Tomé. El mismo, se adquirió a través de la Fundación Cardiológica de Corrientes para el Centro de Imágenes de dicho nosocomio.
A su vez, cabe agregar que es un equipo de 32 cortes, de última generación, que podrá hacer estudios de angiografía y otros de alta complejidad.
“Estamos haciendo estudios de diagnóstico a pacientes mientras continúa la capacitación y acompañamiento del especialista. Es un equipo que trae muchísimos beneficios a toda la población que se atiende en este hospital. Alcanzamos a realizar hasta 400 estudios por mes”, dijo el director del nosocomio, Ramón Victoria.
Los beneficios
Desde el servicio de Diagnóstico por Imágenes, precisaron que con este equipo hay adquisición rápida y eficiente, esto significa que “permite estudios helicoidales –técnica avanzada- con cortes finos acelerando tiempos de exploración y, es ideal para pacientes con dolor, urgencias o poca colaboración”.
Además, tiene una muy buena calidad de imagen: resolución espacial adecuada para evaluación de estructuras óseas y de partes blandas y, soporta reconstrucciones multiplanares (MPR) y 3D para mejor análisis anatómico.
Con este equipo, hay optimización de dosis esto es integración de sistemas de modulación automática de corriente (mA) para reducir la exposición del paciente y protocolos adaptables según examen y región anatómica.
A ello, se suma versatilidad clínica, compatible con una amplia gama de estudios: cráneo, tórax, abdomen, columna, extremidades, detección de traumática. También, es capaz de realizar estudios angiográficos básicos.
Otros de los puntos señalados por los profesionales del hospital fueron: flujo de trabajo intuitivo; costo operativo conveniente; fiabilidad y disponibilidad y, reconstrucciones avanzadas.
Así, se continúa con la modernización en los hospitales del interior y de Capital. En el nosocomio de Santo Tomé también hay una obra muy importante que está avanzando, la Unidad de Terapia Intensiva (UTI).