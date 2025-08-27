Se entregaron 22 viviendas en la localidad de Virasoro

En el marco de las actividades oficiales que el gobernador Gustavo Valdés cumple en este miércoles en municipios de la región Tierra Colorada de la provincia, el interventor del INVICO (Instituto de Viviendas de Corrientes), Lizardo González entregó 22 unidades habitacionales construidas por el organismo a su cargo. Las mismas están ubicadas en el barrio Iberá de la ciudad de Virasoro y cuentan con obras complementarias de infraestructura urbana y servicios.

En la ocasión, el funcionario provincial, en representación del gobernador Valdés, resaltó la política de Estado de la provincia en materia de viviendas, atendiendo a la necesidad de las familias para acceder a un hogar propio, a través de la correspondiente adjudicación. Cabe señalar que la jornada del primer mandatario provincial inició durante la mañana en Santo Tomé, encabezando el acto por el 162° aniversario de la Refundación de la localidad, con posterior inauguración de obras, continuando durante la tarde en la ciudad de Ituzaingó con otros actos oficiales.