Los usuarios que ya gozaban del beneficio durante el 2025 podrán reactivarlo desde febrero, apoyando la tarjeta en las Terminales Automáticas SUBE que están distribuidas en diferentes puntos de la ciudad, sin realizar ningún trámite previo. Quienes van a solicitarlo por primera vez deberán acercarse a los puestos de atención, cumpliendo previamente con requisitos básicos y con turno previo.

La Municipalidad de Corrientes habilita la reactivación de la SUBE estudiantil desde febrero para estudiantes primarios, secundarios y universitarios. Será con un mecanismo de reactivación automática para quienes ya gozaban del beneficio en el 2025, mientras los que realizan el trámite por primera vez, deberán acercarse a los puestos de atención, con turno previo solicitado en:

https://sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos

Desde la Subsecretaría de Transporte se indicó que aquellos estudiantes que durante el año pasado contaban con el beneficio deberán acercarse con su tarjeta hasta una de las Terminales Automáticas SUBE (TAS) que están distribuidas en la ciudad, para que quede nuevamente funcionando. La inserción de la tarjeta podrá ser hecha por cualquier persona y el único requisito es que, al momento de apoyar el plástico, éste no tenga saldo negativo.

Secundarios y primarios

Para reactivar la SUBE, los estudiantes secundarios y primarios deberán acercarse hasta una TAS a partir del 27 de febrero y podrán ver si están activos en www.sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/sube

En ambos casos, el beneficio se podrá empezar a usar desde el 2 de marzo.

Si realizan el trámite por primera vez, tendrán que registrar el turno en sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos desde el 9 de marzo. Una vez solicitado deberán acercarse el día correspondiente con DNI, plástico y constancia de alumno regular (digital o impreso) y una SUBE nueva.

En tanto que quienes se encuentren en el periodo de terminalidad primaria y secundaria y gestionen por primera vez la SUBE podrán hacerlo a partir del 16 de marzo.

En todos los casos (universitarios, secundarios y primarios), los turnos se atenderán en el Punto de Atención (Belgrano 2157).

UNIVERSITARIOS

Los universitarios podrán activar el beneficio desde el 16 de febrero y tendrán la posibilidad de comenzar a usarlo desde esa misma fecha. Podrán consultar si están activos en www.sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/sube

En caso de solicitar la SUBE estudiantil por primera vez, deberán sacar un turno en sistemas.ciudaddecorrientes.gov.ar/turnos desde el 9 de febrero. Posteriormente deberán acudir al turno con DNI, plástico y constancia de alumno regular (digital o impreso) y una tarjeta nueva.

Nivel terciario

La Municipalidad de Corrientes informa que tanto la reactivación como el trámite por primera vez del beneficio para el nivel terciario podrá realizarse a partir del 6 de abril.

HIV, transplantados y discapacidad

Para las personas con discapacidad, la reactivación es automática apoyando la tarjeta SUBE en una TAS, a partir del 23 de febrero. Desde la misma fecha, personas con HIV y transplantados deberán realizar el trámite de manera presencial con DNI y sus correspondientes certificados, acercándose al Punto de Atención mencionado con anterioridad o en las otras unidades de gestión SUBE que funcionan en las delegaciones municipales de los barrios San Martín, 17 de Agosto, Doctor Nicolini y Laguna Seca.