En la provincia, ya son 46 las instituciones que contarán con este sistema. Hasta el momento, se dieron alrededor de 800 mil turnos web. Además, hoy se entregaron computadoras a hospitales.

En el marco de una política de modernización del Estado, impulsada por el gobernador Gustavo Valdés y llevada adelante por el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, la cartera sanitaria implementa turnos web en más de 40 instituciones sanitarias, entre hospitales y CAPS de Corrientes. Esto, evita la espera, permite la accesibilidad al sistema de salud y, es un método seguro de gestión y trámite.

Es así que, a la fecha, ya se otorgaron alrededor 800 mil turnos web en hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS). Los turnos se obtienen por la web pacientes.saludcorrientes.gob.ar.

En Corrientes, hay 46 instituciones sanitarias que trabajarán con esta metodología. La última en sumarse fue el hospital de San Cosme “Julio C. Rivero” donde se habilitará el lunes 20 de octubre.

“Los turnos web empezaron a implementarse en plena pandemia, tanto en Capital como en el interior. El objetivo es disponer de todos los turnos y que la gente pueda sacarlos por medio de la página, así llega a los centros de salud y evita hacer fila. Facilita mucho a la gente del interior que viene a Capital”, dijo el director de Sistemas del Ministerio de Salud Pública, Fabián Medina.

Historia Clínica Digital

En los centros de salud, se cuenta con Historia Clínica Digital. Éste, es el registro mecanizado de los datos sociales, preventivos y médicos de un paciente.

Es un sistema que contempla la emergencia, las atenciones ambulatorias e internaciones, así como un registro de medicamentos y tratamientos indicados por los profesionales de la salud.

El beneficio es tener base de datos seguros, guardados confidencialmente, y, además, sirve para conocer los antecedentes de cada correntino identificando el centro de salud donde asista.

Entrega

En la mañana del jueves, se entregó computadoras al hospital de Itatí «Dres. Juan Carlos y Alberto García» y, al servicio de gastroenterología del hospital Escuela “José de San Martín”.

De esta manera, la cartera sanitaria sigue fortaleciendo los nosocomios y CAPS de la provincia. La modernización, permite a la vez mayor accesibilidad de las personas a la salud.