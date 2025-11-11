Se inaugura la muestra en homenaje a la obra del historietista Lucho Olivera

El Instituto de Cultura de Corrientes invita a la inauguración de la muestra homenaje al historietista correntino Lucho Olivera, al conmemorarse 20 años de su fallecimiento (1942-2005). Se realizará este martes 11 de noviembre, a las 20, en la sala Justo Díaz de Vivar del Museo de Bellas Artes Juan Ramón Vidal (San Juan 634).

Quienes visiten la muestra podrán apreciar obras originales y patrimonio visual donadas por Martha Olivera, pertenecientes al acervo del Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Las mismas se encuentran en carácter de préstamo, a partir de un acuerdo firmado entre el Instituto de Cultura y la Biblioteca. También forman parte de la exposición obras de coleccionistas privados.

Ricardo Luis Olivera, más conocido como Lucho, fue un reconocido historietista correntino, famoso por ser el creador de la serie “Gilgamesh, el inmortal”. Esta obra es considerada su trabajo maestro dentro de la historieta argentina e internacional. El artista se caracterizó por narrar gestas y crear héroes desde la historieta, dejando una huella profunda en la cultura popular del país.