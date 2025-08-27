Se inauguró el nuevo Paseo Costero de Santo Tomé

Continuando con una agenda nutrida en Santo Tomé el gobernador Gustavo Valdés, este miércoles, dejó habilitado el Paseo Costero para potenciar el turismo, la recreación y el disfrute de los vecinos consolidando a la ciudad como un polo de atracción en la costa del Uruguay. Asimismo, el Gobierno provincial puso en funcionamiento una moderna infraestructura hospitalaria que refuerza el sistema sanitario local.

En la oportunidad, en el nuevo Paseo Costero de la localidad se colocaron cámaras de seguridad, luminarias y espacios de esparcimiento con el objetivo de brindar un espacio seguro y calidad para las familias.

Así, al comenzar con sus palabras el gobernador Gustavo Valdés dijo que “esta obra es un compromiso que asumimos con los santotomeños y las promesa las cumplimos y hoy es una realidad” y resaltó que la Costanera totalmente iluminada que “estamos inaugurando es fruto de una relación Provincia – Municipio, para la comunidad la disfrute, mirando el majestuoso Río Uruguay, un verdadero balcón al Río”.

Luego, el mandatario anunció que en la presente jornada, la Provincia puso en marcha en Santo Tomé una planta de asfalto para que la “ciudad cada vez esté mejor y avance en obras”.

Asimismo, Valdés destacó que su gestión cumplió cabalmente con la ejecución de 200 cuadras de asfalto en esta ciudad, que “crece y crece a pasos agigantados”, ratificando su pleno apoyo y acompañamiento para con la comuna.

Para cerrar, dejó en claro que “vamos a seguir trabajando codo a codo con Santo Tomé, mirando hacia adelante y con vocación de futuro”.

Día histórico

Por su parte, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid celebró que “hoy es un día histórico” porque “ponemos en valor este paseo que va a ser el punto de encuentro de los vecinos”.

En ese sentido, el jefe comunal anfitrión destacó que “este es el Gobierno provincial que más invirtió en la historia de Santo Tomé”.

Apuesta a la salud pública

Posteriormente en representación del Gobierno provincial, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo realizó el corte de cinta del bloque Quirúrgico Obstétrico del Hospital “San Juan Bautista”. Es preciso mencionar que el bloque Quirúrgico Obstétrico cuenta con una superficie de 790 metros cuadrados y una inversión de 3.700 millones de pesos.

Además, el área quirúrgica cuenta con 3 quirófanos equipados, una sala de recuperación con 4 camas, enfermería, depósitos sucios, limpio y de equipamientos completamente amoblado. En tanto, el bloque obstétrico cuenta con dos salas de parto, una sala de dilatantes y una sala de recepción de neonatos y recuperación de madres. Este sector cuenta con su propia enfermería, vestidores y depósitos sucio y limpio.

Cabe mencionar que todo el sector fue climatizado por medio de un aire central y además contará con gases medicinales para los locales como quirófano en el cual son necesarios.

Allí, el ministro destacó que “está es una obra que contará con facetas” que “será el puntapié inicial de un pedido que viven solicitando hace un tiempo”, añadió.

“Tenemos el compromiso firme por parte del Gobernador de hacer posible todas las áreas que se requieren”, resaltó haciendo mención a las acciones que se llevan adelante en el municipio e instó a “seguir apostando e invirtiendo en la salud pública”.

Obra anhelada

En tanto, el intendente local, remarcó la importancia de la obra “que era muy anhelada” y “que hoy estamos ante la continuidad del plan maestro en el hospital”, agregó.

En ese sentido, Suaid resaltó el desempeño del personal de salud que se desempeña en el nosocomio diciendo que “somos pioneros en la región por sus labores” y “tenemos que contar con mejores herramientas para que los nuevos profesionales puedan quedarse en la localidad”, expresó para cerrar.

En la oportunidad, las autoridades del nosocomio destacaron el compromiso del Gobierno provincial en la revalorización de la salud pública de la localidad.

Presencias

En la ocasión, acompañaron al gobernador los ministros de: Desarrollo Social, Adán Gaya; de Ciencia y Tecnología, Natalia Romero; de Industria, Mariel Gabur, y de Producción, Claudio Anselmo; legisladores nacionales y provinciales; los secretarios y subsecretarios provinciales y municipales; concejales; el intendente de Ituzaingó, Juan Pablo Valdés, entre otros.