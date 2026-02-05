Se lleva adelante la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio

Como parte del Calendario Nacional de Vacunación, se aplica a mujeres embarazadas una dosis entre las semanas 32 y 36 de gestación. Están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia. El objetivo es que los bebés lleguen a la época del año de mayor riesgo con defensas transmitidas por sus mamás.

El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Emilio Lanari Zubiaur, lleva adelante la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) para embarazadas. Esta acción, comenzó en todo el país la segunda semana de enero.

La medida preventiva busca anticipar la circulación estacional del virus, que se intensifica entre marzo y abril. El objetivo es que los bebés a la época del año de mayor riesgo con defensas transmitidas por sus madres durante el embarazo. Las dosis están disponibles en todos los vacunatorios de la provincia.

Una dosis de esta vacuna, se aplica a todas las mujeres embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación, antes del inicio y durante la temporada de circulación del VSR.

El acceso a la vacuna no requiere orden médica. Las embarazadas solo deben presentar un comprobante que acredite su semana de gestación al momento de la vacunación.

El Virus Sincicial Respiratorio es la causa principal de infecciones respiratorias agudas bajas en la infancia y en particular en lactantes menores a un año. También provoca aumento de hospitalizaciones, con eventuales complicaciones con requerimientos de cuidados críticos y elevado nivel de consulta ambulatoria en la época invernal.

La incorporación de la vacuna contra el VSR para embarazadas al Calendario Nacional de Vacunación (CNV) contribuye al descenso de la mortalidad infantil neonatal y pos neonatal en nuestro país, al reducir la infección por este virus de niñas y niños menores de seis meses de vida.