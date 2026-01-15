15 enero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-106084-800

Se presentará en La Unidad el Festival Nacional del Auténtico Chamamé

@ctesnot 2 enero, 2026 0
imagen-105697-800

Más de 150 bailarines audicionaron para el Ballet Oficial de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé

@ctesnot 18 diciembre, 2025 0
imagen-105677-800

El Teatro Vera se ilumina esta Navidad para recibir los conciertos especiales de Candlelight

@ctesnot 18 diciembre, 2025 0

Te pueden interesar

5fc70031-a2d3-cb16-59a0-36f3964dd246-800

Múltiples propuestas deportivas y culturales para disfrutar en las playas

@ctesnot 14 enero, 2026 0
7652e4af-0181-df18-c936-981a6f3e4245-800

Avanzan las obras pluviales en diferentes puntos de la ciudad

@ctesnot 14 enero, 2026 0
imagen-106319-800

Una correntina egresó abanderada como oficial de la Prefectura Naval y fue reconocida en su ciudad

@ctesnot 14 enero, 2026 0
imagen-106346-800

Lanari Zubiaur se reunió con un representante de CONIN de Virasoro

@ctesnot 14 enero, 2026 0