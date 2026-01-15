Organizado por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial se alista para vivir 10 noches de culto al género declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020, con epicentro en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, y con música y danza como protagonistas.

La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, confirmó que una especial edición de la Fiesta Nacional del Chamamé se vivirá en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola del 16 al 25 de enero, siempre desde las 20 hs., con novedades en la puesta escénica y artística para disfrute del público, y mayor despliegue para músicos y bailarines.

La dirección artística está a cargo de María Laura Cattalini, coreógrafa y directora escénica, mientras que el Ballet Oficial de la Fiesta, como en cada edición, está dirigido por Luis Marinoni.

El viernes 16, jornada de carácter especial por el ritual de apertura de cada año, también dirán presente las parejas representantes de distintos municipios del interior. Están confirmadas: Alvear, Caá Catí, Chavarría, Concepción del Yaguareté Corá, Empedrado, Gobernador Martínez, Itatí, Lavalle, Mburucuyá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Perugorría, Saladas, San Luis del Palmar, Santa Ana, Santa Rosa, Santo Tomé, Sauce y Yapeyú.

La ceremonia inaugural será la ocasión también para la oficialización de la Pareja Nacional del Chamamé 2026 integrada por Belén Gamarra y Víctor Canteros, y la Pareja Nacional Juvenil 2026, conformada por Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón. Además, a lo largo de las 10 noches, tendrán su lugar en el escenario los artistas ganadores de los Certámenes Pre Fiesta desarrollados durante 2025 en los rubros: Conjunto de Danzas Tradicionales, Solista Vocal Femenino y Masculino, Canción Inédita, Solista Instrumental, Pareja estilizada y Pieza Inédita instrumental.

En lo musical, una atractiva apertura tendrá la primera noche con diversidad de artistas, desde las locales: Chamame Kuña y Mirian Asuad a artistas nacionales invitados como Los Nocheros, pasando por referentes de la música instrumental como Richard Scofano.

Venta de entradas

Dada la demanda de entradas a la Fiesta, el Instituto de Cultura de Corrientes extendió el horario de ventas en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera, de 9 a 21 hs, en San Juan 637. Cabe recordar que también se consiguen online en weepas.ar y del 16 al 25 de enero, desde las 19 hs en adelante, en boleterías del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Transmisiones oficiales

La transmisión de cada noche en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola se realizará desde el canal oficial de YouTube del Gobierno de Corrientes. También podrá disfrutarse desde la plataforma Corrientes Play a través de la web oficial www.corrientesplay.com La TV Pública hará eco de la fiesta en sus tradicionales coberturas de festivales populares durante la temporada estival.

PROGRAMACIÓN

Miércoles 14 de enero

10 hs. «Chamamé con Todos» en Geriátrico Nuevo Horizonte: Pablo Delvalle + Lorena Larrea Catterino

Jueves 15 de enero

10 hs. «Chamamé con Todos» en Hospital Pediátrico Juan Pablo II: Pablo Delvalle + Santiago Meza Urquidiz

Plaza Vera a Plaza Cabral

20 hs. Desfile Internacional de Fuelles

Viernes 16 de enero

9.30 hs y 13.15 hs. Bienvenida a turistas en Aeropuerto y Terminal de Ómnibus de la ciudad: Ignacio Porras y alumnos de la Escuela de Acordeón de la Estación Cultural

10 hs. «Chamamé con Todos» en Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís: Tono Benítez y Los Criollos de Corrientes

Ruta 12 KM 1026

21 a 06 hs. Bailanta Pista San Jorge

ANFITEATRO MARIO DEL TRÁNSITO COCOMAROLA

Desde las 20

Antonio Tarragó Ros

Chamamé Kuñá

Daniel Giménez Trío

Grupo Buena Fe

Grupo San José

Héroes de Malvinas

Ignacio Porra

Blas Martínez Riera Grupo

Los Ángeles Románticos

Los Nocheros

Los V´cinos

Mario Prieto Linares

Mirian Asuad

Pedro Ríos

Richard Scofano