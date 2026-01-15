Se pone a punto la propuesta artística de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé en el Cocomarola
Organizado por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, 21ª Fiesta del Mercosur y 5ª Celebración Mundial se alista para vivir 10 noches de culto al género declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2020, con epicentro en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, y con música y danza como protagonistas.
La presidenta del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, confirmó que una especial edición de la Fiesta Nacional del Chamamé se vivirá en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola del 16 al 25 de enero, siempre desde las 20 hs., con novedades en la puesta escénica y artística para disfrute del público, y mayor despliegue para músicos y bailarines.
La dirección artística está a cargo de María Laura Cattalini, coreógrafa y directora escénica, mientras que el Ballet Oficial de la Fiesta, como en cada edición, está dirigido por Luis Marinoni.
El viernes 16, jornada de carácter especial por el ritual de apertura de cada año, también dirán presente las parejas representantes de distintos municipios del interior. Están confirmadas: Alvear, Caá Catí, Chavarría, Concepción del Yaguareté Corá, Empedrado, Gobernador Martínez, Itatí, Lavalle, Mburucuyá, Mercedes, Monte Caseros, Paso de los Libres, Perugorría, Saladas, San Luis del Palmar, Santa Ana, Santa Rosa, Santo Tomé, Sauce y Yapeyú.
La ceremonia inaugural será la ocasión también para la oficialización de la Pareja Nacional del Chamamé 2026 integrada por Belén Gamarra y Víctor Canteros, y la Pareja Nacional Juvenil 2026, conformada por Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón. Además, a lo largo de las 10 noches, tendrán su lugar en el escenario los artistas ganadores de los Certámenes Pre Fiesta desarrollados durante 2025 en los rubros: Conjunto de Danzas Tradicionales, Solista Vocal Femenino y Masculino, Canción Inédita, Solista Instrumental, Pareja estilizada y Pieza Inédita instrumental.
En lo musical, una atractiva apertura tendrá la primera noche con diversidad de artistas, desde las locales: Chamame Kuña y Mirian Asuad a artistas nacionales invitados como Los Nocheros, pasando por referentes de la música instrumental como Richard Scofano.
Venta de entradas
Dada la demanda de entradas a la Fiesta, el Instituto de Cultura de Corrientes extendió el horario de ventas en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera, de 9 a 21 hs, en San Juan 637. Cabe recordar que también se consiguen online en weepas.ar y del 16 al 25 de enero, desde las 19 hs en adelante, en boleterías del anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.
Transmisiones oficiales
La transmisión de cada noche en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola se realizará desde el canal oficial de YouTube del Gobierno de Corrientes. También podrá disfrutarse desde la plataforma Corrientes Play a través de la web oficial www.corrientesplay.com La TV Pública hará eco de la fiesta en sus tradicionales coberturas de festivales populares durante la temporada estival.
PROGRAMACIÓN
Miércoles 14 de enero
10 hs. «Chamamé con Todos» en Geriátrico Nuevo Horizonte: Pablo Delvalle + Lorena Larrea Catterino
Jueves 15 de enero
10 hs. «Chamamé con Todos» en Hospital Pediátrico Juan Pablo II: Pablo Delvalle + Santiago Meza Urquidiz
Plaza Vera a Plaza Cabral
20 hs. Desfile Internacional de Fuelles
Viernes 16 de enero
9.30 hs y 13.15 hs. Bienvenida a turistas en Aeropuerto y Terminal de Ómnibus de la ciudad: Ignacio Porras y alumnos de la Escuela de Acordeón de la Estación Cultural
10 hs. «Chamamé con Todos» en Hospital de Salud Mental San Francisco de Asís: Tono Benítez y Los Criollos de Corrientes
Ruta 12 KM 1026
21 a 06 hs. Bailanta Pista San Jorge
ANFITEATRO MARIO DEL TRÁNSITO COCOMAROLA
Desde las 20
Antonio Tarragó Ros
Chamamé Kuñá
Daniel Giménez Trío
Grupo Buena Fe
Grupo San José
Héroes de Malvinas
Ignacio Porra
Blas Martínez Riera Grupo
Los Ángeles Románticos
Los Nocheros
Los V´cinos
Mario Prieto Linares
Mirian Asuad
Pedro Ríos
Richard Scofano