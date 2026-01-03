Se presentará en La Unidad el Festival Nacional del Auténtico Chamamé

Este viernes 2 de enero a las 19 en La Unidad ubicada en la avenida 3 de Abril 57, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del Festival Nacional del Auténtico Chamamé, 57° Edición Provincial y 21° a Nivel Nacional. El evento, se realizará entre los días 6, 7 y 8 de febrero en la localidad de Mburucuyá y en la presente edición celebrando el centenario del nacimiento del cantautor, guitarrista y compositor chamamecero Salvador Miqueri

