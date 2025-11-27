El Gobierno de Corrientes presentó junto al municipio de Pago de los Deseos este martes en la Casa Iberá, la octava edición de la Fiesta Provincial del Lechón Artesanal que se realizará entre los días 28 y 29 de noviembre a partir de las 20 en el predio del Club Unión ubicado sobre Ruta provincial N°13 en el kilómetro 21.

El acto se realizó en la mañana de este martes y estuvieron presentes en representación del Gobierno de Corrientes, la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri y el ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri; la intendente de Pago de los Deseos, Sintia Magaldi; el intendente electo de ese municipio, Alejandro Magaldi; otras autoridades y la actual reina del Lechón Artesanal.

Al tomar la palabra ante la prensa, la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri explicó que “estamos en la presentación de una fiesta más porque la provincia de Corrientes se caracteriza por poner en valor la cultura, la producción, las tradiciones y la naturaleza y creo que en ese marco están todas las festividades que tenemos” y añadió que “venimos de un cierre de un año de torneos de pesca, este fin de semana con la pesca del surubí que fue muy buena y exitosa y por supuesto este tipo de festividades también tienen la misma importancia”.

Con respecto, al turismo recibido en la provincia durante este fin de semana largo, Eliciri remarcó que “toda la provincia arrojó este fin de semana extralargo un 87 por ciento de capacidad hotelera, con destinos como son; el Iberá, la pesca deportiva en Ituzaingó, como los más demandados” y a la vez recalcó que “también teníamos un encuentro de mujeres acá en Capital y por supuesto, la gente que vino a la Capital de visita porque es una ciudad que se viene instalando como un destino turístico” concluyó.

Intendente de Pago de los Deseos

La intendente municipal de Pago de los Deseos, Sintia Magaldi al ser consultada sobre la 8va edición de la Fiesta del Lechón Artesanal comentó que “invito a todos a la octava edición, la última en mi gestión, los esperamos a todos para disfrutar y para nosotros es un honor” y agregó diciendo que “los productores están muy contentos porque están preparando sus lechones, así que le esperamos a toda la comunidad, a todo Corrientes para que vaya a Pago de los Deseos para conocer que en esa localidad, está el mejor productor y el mejor lechón artesanal de la provincia”.

Por último, la Intendente explicó que “el viernes es la elección de la reina y el sábado es exclusivo del productor y del lechón, se arma ese día la competencia que va a arrancar a las 16, se prende el fuego con una preparación de 5 horas, pasa el jurado y ahí vamos a tener el ganador del lechón artesanal”.