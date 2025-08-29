Se presentó la primera diplomatura en Historia y Valores Sanmartinianos

La ministra de Educación Práxedes López encabezó este viernes el lanzamiento de acciones interinstitucionales entre el Ministerio de Educación y Centro Cultural Sanmartiniano. El acto tuvo lugar en el Centro Sanmartiniano y contó con la presencia del presidente de la Institución, Agustín Payes.

Se realizó hoy la presentación de la primera acción realizada de manera articulada entre el Ministerio de Educación y el Centro Cultural Sanmartiniano. Se trata de la Diplomatura en Historia y Valores Sanmartinianos, la cual concluirá con la elaboración del libro “Manual Sanmartiniano de Corrientes”.

La Diplomatura en Historia y Valores Sanmartiniano, tiene como finalidad la formación de especialistas idóneos y calificados para analizar críticamente la trayectoria del Libertador, promoviendo la investigación académica y la divulgación cultural en Corrientes. Se trata de un espacio de estudio integral que articula procesos históricos, contexto social y análisis político-militar, brindando a los participantes herramientas conceptuales, metodológicas y tecnológicas para comprender y difundir la dimensión histórica y simbólica del General José Francisco de San Martín, desde su origen correntino hasta su proyección regional, continental y mundial.

Está diseñada para ofrecer un análisis profundo de la vida, trayectoria y legado del General José de San Martín, respondiendo a la necesidad de consolidar el estudio de uno de los máximos héroes de la emancipación americana. El programa aborda sus orígenes familiares, la formación militar en Europa, su participación en las campañas emancipadoras en América y posterior exilio, su apoteosis posterior en la Argentina junto con su exaltación y la de sus padres en la provincia de Corrientes, resaltando los procesos históricos que conectan su biografía con la construcción de la identidad nacional, regional y provincial.

Por otra parte vale señalar que con los aportes de los disertantes de la Diplomatura y las producciones de los participantes se elaborará el Manual Sanmartiniano de Corrientes, cuya edición estará a cargo del Ministerio de Educación.

“Para nosotros va a ser una gran experiencia porque sabemos que todos somos sanmartinianos en Corrientes”, dijo la Ministra de Educación y remarcó: “Hoy nos congrega el lanzamiento de esta Diplomatura inspirada en uno de los personajes más relevantes de la historia latinoamericana, el general San Martín, quien es conocido mundialmente como referente en valores como honor, lealtad y disciplina”. En tal sentido habló d el complejo escenario mundial y marcó: “No puedo dejar de resaltar la aplicabilidad de los conocimientos que se van a obtener en esta diplomatura. Es inevitable que como docente piense de qué manera las habilidades y fortalezas de este extraordinario hombre pueden ser utilizadas en el ámbito educativo y también en la vida diaria”.

A su turno, el presidente del Centro Cultural Sanmartiniano, Agustín Payes dijo que para la institución este es un momento de mucha expectativa y a la vez una caricia al alma. “Nosotros siempre imaginamos que el Centro Sanmartiniano iba a ser un espacio de encuentro de cultura, de educación de pensamiento y verlo en la realidad es algo que nos llena de alegría” y adelantó que, además de los docentes locales participarán referentes a nivel nacional sobre San Martín. “Está todo dispuesto para que esto sea algo maravilloso para la ciudad de Corrientes”.