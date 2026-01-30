Esta mañana se realizó el acto de lanzamiento oficial de este evento que se consolida por tercer año consecutivo con carácter provincial como una de las celebraciones culturales más significativas del interior correntino. Esta festividad se desarrollará los días 13 y 14 de febrero en el Balneario “El Paraíso”, en la localidad de Mantilla.

Del acto participaron el intendente de Mantilla, Juan Marcelo Isaurralde, y el subsecretario de Turismo de la Provincia, Dr. Augusto Costaguta, en representación del Ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard. Vale mencionar que asistieron autoridades locales, representantes de la cultura entre otros funcionarios del sector.

Asimismo La presentacióny puso en valor el profundo significado histórico, cultural y social de esta fiesta popular que año tras año renueva el orgullo de la comunidad de Mantilla y fortalece los lazos de identidad colectiva.

Durante la apertura, se destacó que este festival es mucho más que un evento artístico: es una expresión genuina de las raíces del pueblo, donde la música, la danza, la gastronomía típica y la hospitalidad de su gente se convierten en un lenguaje común. Asimismo, se subrayó su rol como espacio de encuentro, convivencia y respeto, promoviendo valores de inclusión y armonía social en un contexto donde el diálogo y la paz adquieren especial relevancia.

En ese marco, el intendente Juan Marcelo Isaurralde señaló que “para nuestra gestión el festival tiene un enorme valor cultural y social. Desde que fue declarado de interés provincial redoblamos los esfuerzos para acompañarlo, difundirlo y darlo a conocer en toda la provincia. Es una fiesta que se construye en conjunto, con el acompañamiento del Gobierno provincial y con el trabajo del padre Antonio Rossi y su hermano, creadores de esta celebración”.

Isaurralde también destacó la participación activa de la comunidad: emprendedores, artistas locales e instituciones que hacen posible el festival, generando oportunidades laborales y dinamizando la economía local. “Buscamos que sea una fiesta accesible para las familias y que quienes nos visiten puedan vivir algo de lo que se siente en los grandes festivales provinciales, pero con identidad propia”, agregó.

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Dr. Augusto Costaguta, remarcó el compromiso del Gobierno de Corrientes con las fiestas populares:

“Desde la gestión del gobernador Juan Pablo Valdés se le da una enorme importancia a la preservación de nuestras tradiciones y nuestra identidad. El Festival Provincial del Yatay es una expresión auténtica de la cultura correntina y además es un motor para el trabajo y el desarrollo local”.

En ese sentido, destacó el impacto turístico y económico que generan este tipo de eventos, impulsando el movimiento de emprendedores, la gastronomía, los alojamientos y los servicios turísticos. Asimismo, valoró los atractivos naturales de Mantilla, como el Balneario “El Paraíso” y las acciones que se vienen desarrollando para potenciar el turismo local.

Por lo tanto, esta fiesta invita a vivir dos jornadas donde la cultura, la música, la tradición y el encuentro se unen “bajo el cielo de Mantilla”, celebrando una identidad que se siente, se canta y se comparte.