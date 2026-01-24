24 enero, 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

aeae5c11-0659-0e19-0170-fbdb7db0ed26-800

Fin de semana de actividades playeras y recorridos al aire libre

@ctesnot 23 enero, 2026 0
imagen-106528-800

Empedrado presentó la Fiesta Provincial del Rio en Casa de Gobierno

@ctesnot 21 enero, 2026 0
910218a8-a6a4-5fe8-47d2-fd172ccc7e2b-800

Vecinos participarán del sorteo por un auto 0 km por el Pago Anual Anticipado 2026

@ctesnot 20 enero, 2026 0

Te pueden interesar

imagen-106620-800

Últimos días de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé con convocatoria masiva en el Cocomarola

@ctesnot 23 enero, 2026 0
549f0c66-7691-b245-aff8-ea50f9cae541-800

Se realizan obras para mejorar los servicios en los balnearios públicos de Capital

@ctesnot 23 enero, 2026 0
imagen-106617-800

El ministro Lanari Zubiaur recorrió los hospitales de Goya e Ituzaingó

@ctesnot 23 enero, 2026 0
imagen-106607-800

Las Marías aumenta su inversión productiva y el Gobierno de Corrientes ratificó su compromiso con el sector yerbatero

@ctesnot 23 enero, 2026 0