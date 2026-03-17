Se realizará el encuentro provincial de fortalecimiento, calidad y capacitación turística 2026

La actividad se llevará a cabo este martes, de 8:30 a 13, en el Salón Libertad del Hotel Marriott de la ciudad de Corrientes. Bajo el lema “La importancia de la articulación público-privada para el posicionamiento del sector”, el encuentro tiene como objetivo generar un espacio de diálogo y cooperación entre los sectores público, privado, académico y la comunidad, promoviendo alianzas estratégicas en favor de la calidad y la innovación turística en la provincia.

Teniendo en cuenta que el turismo es uno de los ejes principales del Gobierno provincial, desde el Ministerio de Turismo se impulsan distintas acciones para el posicionamiento del destino Corrientes en el mapa nacional e internacional, proceso en el que intervienen diversos actores del sector.

En ese marco, se organizó esta jornada que contará con un dinámico programa de actividades. A las 8:30 se realizarán las acreditaciones y posteriormente se dará lugar a las palabras de bienvenida a cargo del ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard.

Seguidamente se desarrollarán distintas presentaciones, entre ellas: “La importancia de la articulación institucional para la implementación del Sistema Argentino de Calidad Turística y Capacitación”, a cargo del Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA), la Cámara Argentina de Turismo y la Cámara de Turismo de la Provincia. Disertarán Horacio Repucci (ICTA) y Alejandra Boloqui.

También se presentará la charla “Importancia de la calidad y la capacitación para el desarrollo turístico local”, a cargo del coordinador general del Comité Iberá, Sergio Flinta.

Por otra parte, se llevarán adelante los siguientes módulos: “Una nueva visión de la gestión turística local: pensemos en Destinos Turísticos Inteligentes”, a cargo del licenciado Gonzalo La Rosa, del Instituto Ciudades del Futuro; y el Módulo de sensibilización sobre el nuevo Sistema de Calidad Turística, que será dictado por la licenciada Verónica Llambrich, de la Dirección Nacional de Calidad Turística.

Durante la jornada también se realizará la entrega de certificados y placas del Sello Correntino de Calidad Turística. Posteriormente se presentará el taller “Programa Provincial de Capacitación y Calidad Turística”, a cargo del equipo técnico del Ministerio de Turismo de Corrientes.

Para finalizar, los participantes realizarán una visita a La Unidad, donde podrán conocer una experiencia turística, cultural, recreativa y gastronómica.

Navegación de entradas