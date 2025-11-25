25 noviembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

image5-800

Julia Astorga logró una pieza de 102 centímetros quedándose con Concurso de Pesca en Ituzaingó

@ctesnot 25 noviembre, 2025
imagen-104847-800

Lanzamiento del XXVI Concurso Integración de Pesca del Surubí con devolución

@ctesnot 19 noviembre, 2025
imagen-104738-800

TelCo inauguró la DevCom 2025 y destacó su rol clave: «Hoy lideramos la conectividad en el NEA»

@ctesnot 13 noviembre, 2025

Te pueden interesar

imagen-104920-800

Se realizará un acto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

@ctesnot 25 noviembre, 2025
image5-800

Julia Astorga logró una pieza de 102 centímetros quedándose con Concurso de Pesca en Ituzaingó

@ctesnot 25 noviembre, 2025
fce37f3c-0d27-6ddb-0fec-b17eb17cd84c-800

Ferias de la Ciudad, un espacio consolidado con participación de 200 productores y artesanos

@ctesnot 20 noviembre, 2025
imagen-104855-800

Silvina Escalante estrena «Chamamé con Voz de Mujer» en el Teatro Vera

@ctesnot 19 noviembre, 2025