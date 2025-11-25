Se realizará un acto en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

El Gobierno de Corrientes realizará este martes 25 a las 10 de la mañana, un acto en el Salón Verde de la Gobernación, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La actividad es organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, a través del Consejo Provincial de la Mujer.

En el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se presentará un informe en conjunto con el Instituto Provincial de Estadística y Ciencia de Datos (IPECD) donde se mostrarán los datos del trabajo 2025.

Cabe recordar que esta fecha es muy significativa y fue establecida por la ONU en 1999 para visibilizar y combatir la violencia de género y honrar la memoria de las hermanas Mirabal, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960.