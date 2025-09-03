Se realizó el lanzamiento del Congreso de Educación Física

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de Educación Física, realizó el lanzamiento oficial del Congreso de Educación Física y sus prácticas: “Educar con movimiento, inspirar con pasión”. El evento se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de octubre en el Instituto Superior de Educación Física “Profesor Antonio Alejandro Álvarez”, en la Ciudad de Corrientes.

Organizado por el ISEF “Prof. A. A. Álvarez”, el congreso está destinado a más de 1600 profesores de Educación Física de toda la provincia y la región. Con una carga horaria de 20 horas, se propone como un espacio de formación continua, intercambio de saberes y reflexión crítica sobre las prácticas docentes.

Después de más de una década sin un encuentro de esta magnitud, el congreso busca fortalecer el rol profesional de los docentes de Educación Física, actualizando sus conocimientos y promoviendo la investigación, el trabajo colaborativo y la innovación pedagógica.

Entre las actividades previstas se destacan conferencias, talleres, presentaciones de libros e investigaciones, y una expo banner. Participarán referentes nacionales e internacionales como Ricardo Zordan y Marcelo Moro, junto al equipo de Formación Continua del instituto.

Este encuentro representa una oportunidad única para repensar la Educación Física desde lo corporal, lo emocional y lo social, en diálogo con las realidades locales y los desafíos contemporáneos.

El acto inaugural estuvo marcado por palabras que reflejan el compromiso profundo de las autoridades provinciales con la formación docente, la actualización pedagógica y la transformación de las prácticas educativas.

El subsecretario de Gestión Educativa, Julio Navias, abrió el acto transmitiendo el saludo de la ministra de Educación, Praxedes López, quien no pudo estar presente por compromisos oficiales en la ciudad de Esquina. Navias destacó que este congreso, que vuelve a realizarse en Corrientes después de doce años, representa tanto una necesidad como una oportunidad. “Nuestra provincia cuenta con una comunidad muy amplia de profesores de educación física, en gran parte formados por el Instituto Superior ‘Profesor Álvarez’ y otros institutos de la región. Cada año egresan más de 150 docentes que se insertan en escuelas, clubes y centros de salud. Este congreso será el espacio para que todos ellos puedan actualizarse, reflexionar y compartir experiencias”, expresó.

Más que un evento académico, Navias lo definió como un ámbito de reflexión crítica, intercambio de saberes y construcción de redes de colaboración entre profesionales. “Una oportunidad para repensar la educación física que queremos y necesitamos: inclusiva, innovadora y transformadora. Juntos es mejor, y como estamos seguros de que la educación es una sola, los invito a que sigamos trabajando juntos por una mejor educación para todos.”

La rectora del Instituto Superior de Educación Física “Profesor Alejandro Álvarez”, María Gabriela Gallegos, acompañó esta visión con un mensaje cargado de emoción y sentido institucional. “Con profunda emoción y un enorme sentido del compromiso, en nombre del Instituto Superior de Educación Física les doy la bienvenida al lanzamiento del congreso. Nos convoca a pensar, sentir y transformarnos, adquiriendo un particular significado, puesto que la carrera del profesorado de educación física está celebrando sus 55 años”, expresó.

Gallegos remarcó que este congreso no es simplemente un evento académico, sino un espacio de encuentro, intercambio y construcción colectiva, donde la educación física cobra el lugar que se merece como pilar fundamental en la formación integral de las personas. “Educar a través del movimiento no es solo acelerar el cuerpo, es tentar la conciencia del pensamiento crítico, la sensibilidad y la creatividad. Es acompañar a quienes son destinatarios de las prácticas en el descubrimiento de sus propias posibilidades, en la construcción de vínculos, en el respeto por la diversidad, en la superación de sus límites y en el cuidado de su salud física, mental y emocional.”

La rectora concluyó con una convicción profunda: “Educar con movimiento es nuestro punto de partida. Inspirar con pasión, nuestro horizonte. Una pasión que no se improvisa, se actualiza y se sostiene con compromiso, estudio y formación continua. Por eso este congreso tiene un propósito claro: mejorar la calidad educativa a través de la actualización de nuestras competencias docentes.”

El director de Educación Física, Alejandro Simoni, reafirmó esta perspectiva al destacar que el congreso será altamente significativo en la búsqueda constante por mejorar la calidad de la educación física en las escuelas. “No cabe duda de que este congreso aportará a nuestra búsqueda constante por mejorar la calidad de la educación física en nuestras escuelas y en el ámbito formal, dejando en claro que la educación física no es solo una asignatura más, sino un pilar fundamental en la formación de individuos sanos, resilientes y activos.”

Simoni también detalló los avances recientes impulsados desde la Dirección General de Educación Física: “Estamos ante un contexto de actualización de múltiples temáticas en el área, como la participación en la construcción de un nuevo diseño curricular para el nivel primario, la culminación del nuevo diseño curricular de la carrera de educación física, la actualización del programa educativo de competencias interescolares, la nueva reglamentación provincial y la organización de un concurso de titularización de directivos de centros de educación física.”

“Por todo esto, reafirmamos que la capacitación continua contribuye a mejorar las prácticas pedagógicas. La educación es un proceso de vida, por lo tanto, debe continuar toda la vida. Docentes mejor preparados pueden ofrecer una educación de mayor calidad, adaptando sus métodos a las necesidades de sus estudiantes y a las demandas actuales de la sociedad”, concluyó.

El Congreso de Educación Física se consolida como un espacio de celebración, reflexión y transformación, donde el compromiso con la formación docente y la educación de calidad se renueva colectivamente.