Se impuso el nombre del doctor Augusto Millán a la Sala de Atención Primaria de la Salud del barrio Santa Catalina. Además, este año la documentación oficial del cuerpo legislativo incluirá la leyenda: “Año 2026: 1976-2026, 50 años de la dictadura cívico-militar. Memoria, Verdad y Justicia – Nunca Más”.

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Corrientes (HCD), llevó adelante su tercera sesión ordinaria, presidida por Marcos Amarilla, en la que los concejales abordaron un amplio orden del día con el ingreso y tratamiento de distintos proyectos.

Durante la sesión tomaron estado parlamentario varias iniciativas. Entre ellas, un proyecto de ordenanza que propone establecer como único sentido de circulación vehicular de Este a Oeste a la calle Bariloche, en el tramo comprendido entre avenida Paysandú y avenida El Maestro (se giró a Obras y Legislación).

Asimismo, se dio el visto bueno a una resolución que autoriza al presidente del cuerpo, con acuerdo de los concejales, a definir los barrios y/o lugares donde se realizarán las sesiones del programa Concejo Itinerante, iniciativa que busca acercar el trabajo legislativo a los distintos sectores de la ciudad.

Entre otras cuestiones, se aprobó la ordenanza que impone el nombre del doctor Augusto Millán a la Sala de Atención Primaria de la Salud del barrio Santa Catalina, ubicada en la intersección de las calles Ramón Ríos y Abelardo H. Dimotta.

Además, el cuerpo sancionó un proyecto que establece que este año deberá inscribirse en la documentación oficial la leyenda: “Año 2026: 1976-2026, 50 años de la dictadura cívico-militar. Memoria, Verdad y Justicia – Nunca Más”.

Por otra parte, los concejales avanzaron con declaraciones de interés. Entre ellas, la conmemoración del 26 de marzo Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, con el objetivo de promover la importancia de los controles preventivos. Lo mismo ocurrió con la jornada de concientización por el Día Mundial del Autismo que tendrá lugar en la plaza Cabral el próximo 6 de abril; y el Programa de Actividades Culturales “50 acciones por los 50 años del Golpe de Estado”, que se concretará este sábado a las 18 en el Espacio de la Memoria del ex Regimiento de Infantería N.º 9.

De esta manera, el Concejo Deliberante continúa avanzando en el tratamiento de iniciativas vinculadas al ordenamiento urbano, la promoción de la salud, la memoria colectiva y el fortalecimiento institucional.