Se reciben propuestas de bandas para subir al escenario del Taraguí Rock 2025

El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura de Corrientes, trabaja para una nueva edición del festival de rock más importante de la región, a desarrollarse en el mes de noviembre. Con este propósito, se abre la convocatoria para las bandas interesadas en formar parte de la grilla. Las interesadas deberán enviar su propuesta al correo: taraguirock@culturacorrientes.com

Como cada año, el festival más poderoso del litoral se prepara para reunir a las principales bandas de rock del litoral y grandes invitados nacionales, convocando a miles de jóvenes.

La presidenta del Instituto de Cultura, Beatriz Kunin, confirmó que se encuentra abierta la convocatoria a bandas que deseen formar parte de este importante evento y señaló que la fecha límite para enviar sus propuestas será el 1 de octubre.

Deberán enviar toda la información al correo: taraguirock@culturacorrientes

Información sugerida: datos del grupo, vías de contacto, breve reseña artística, links de material de referencia (videos, audios, redes sociales), y la propuesta musical concreta.