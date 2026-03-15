Secuestran 300 motos en una semana de operativos viales

El intendente Claudio Polich ordenó multiplicar los operativos con el foco puesto en zonas críticas de la ciudad. Durante los últimos días, los inspectores incautaron un promedio de 30 a 40 motocicletas en cada puesto de control. Se trata de una acción planificada que cuenta con el acompañamiento de la Policía.

La Municipalidad de la ciudad de Corrientes continúa llevando adelante la fiscalización vial con el objetivo central de prevenir los accidentes de tránsito en el ejido urbano. Hoy a la mañana se realizó un amplio operativo de tránsito en la intersección de las avenidas Pomar y Centenario.

Durante la última semana, los agentes secuestraron un total de 300 motos, con un promedio de 30 a 40 por operativo, lo que refleja las faltas de tránsito de los conductores al momento de circular por la vía pública.

La medida tomada por la gestión del intendente Claudio Polich apunta a intensificar al máximo posible los controles mediante la exigencia del uso de casco en motociclistas, como así también los dos espejos retrovisores y la documentación necesaria para circular.

Las acciones están enfocadas a los motociclistas por el alto grado de siniestralidad que tienen como protagonistas a estos rodados, involucrados en el 70 por ciento de las contingencias de tránsito en la ciudad de Corrientes.

El subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial, Juan Acinas, precisó que a partir de estas tareas preventivas, «los vecinos están tomando conciencia de que tanto el conductor y el acompañante deben llevar casco». Recordó que los operativos se desarrollan en toda la ciudad y en diferentes horarios.

Infracciones

Durante la mañana de este viernes los agentes de tránsito, con el acompañamiento de la Policía, llevaron adelante un intenso operativo en la intersección de las avenidas Pomar y Centenario. «Lo que se controla son la falta de casco, patente, espejos retrovisores y documentación», explicó el subsecretario de Tránsito y Seguridad Vial.

Acinas resaltó la importancia del acompañamiento de la fuerza provincial, asegurando que sin la presencia de los efectivos que pueden llegar a actuar ante alguna respuesta de los infractores. Sin embargo, aseguró que «no tuvimos ningún acto de violencia, que por ahí ya observamos en otros momentos».

El funcionario señaló que «son medidas de prevención» teniendo en cuenta las estadísticas del Hospital Escuela que reflejan que el 70% de los vehículos que participan de los siniestros son motos.

“La estadística de nuestro observatorio nos indicó que de 30 fallecidos que tenemos en la ciudad de Corrientes en todo el 2025, 27 fueron motociclistas», advirtió.

Operativos permanentes

De acuerdo a lo diagramado por la gestión del intendente Claudio Polich, los operativos de prevención van a continuar en toda la ciudad, haciendo foco en los lugares que se encuentran alejados del casco céntrico.

«Próximamente vamos a comenzar también a trabajar en los ingresos y las salidas de las escuelas, en principio mediante un diálogo con los tutores sobre las medidas que deben tomar al momento de conducir una moto junto al menor», dijo Acinas.

La Municipalidad recomienda a los vecinos no circular en moto sin el uso de casco, tanto conductor como acompañante, documentación, patente visible y espejos retrovisores, para evitar multas.