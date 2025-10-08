Seis oradores en la audiencia pública por el boleto urbano

Los inscriptos expusieron sus diferentes análisis, aportes y posturas respecto del expediente. Participaron vecinos de la capital y representantes de la Defensoría de los Vecinos y la Cámara del Transporte Urbano de Corrientes.

El Concejo Deliberante Capitalino (HCD) realizó este miércoles la audiencia pública correspondiente al proyecto de ordenanza de actualización tarifaria del servicio urbano de pasajeros. Se concretó en el recinto de sesiones del cuerpo deliberativo, presidido por Marcos Amarilla.

La instancia de participación ciudadana contó con seis oradores (de un total de 7 inscriptos), los cuales tuvieron que respetar el tiempo estipulado por la Ordenanza 5345, por lo que todos hicieron uso de la palabra por un lapso de entre 5 y 10 minutos.

Entre los participantes, que expusieron su postura sobre el proyecto, se encuentran Gabriela Temporale en representación de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Corrientes (CETUC) y Agustín Payes, titular de la Defensoría de los Vecinos de la Ciudad. También, se expresaron los vecinos de la ciudad: Nancy Núñez y Heraldo Sotelo (quienes se refirieron a la accesibilidad de las personas con discapacidad en los colectivos), junto a Leonardo Ortiz y Miguel Ángel Gómez.

Estuvieron presentes en el recinto un total de 15 concejales. Entre ellos, los integrantes de las comisiones de Hacienda, Obras y Legislación, que tienen a su cargo el análisis del proyecto.

Cabe aclarar que, si bien la audiencia es de carácter no vinculante, las opiniones vertidas acerca del expediente convocante formarán parte de un informe que será considerado por los ediles en el marco del tratamiento de este proyecto.