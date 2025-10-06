Sigue vigente el descuento del 50% para quienes tramiten la Licencia de conducir de manera digital

Como parte del proceso de modernización, la Municipalidad informa que continúa el beneficio para los vecinos que obtengan o renueven la licencia, a través de la opción digital. Para ello, deben ingresar a www.tramitesdigitales.ciudaddecorrientes.gov.ar y seguir los pasos respectivos.

La Municipalidad recuerda que continúa vigente el descuento de un 50% para la obtención o renovación de la licencia de conducir para los vecinos que realicen el trámite de manera online, a través del siguiente link: tramitesdigitales.ciudaddecorrientes.gov.ar.

El beneficio está vigente mediante la Resolución N° 2438, que establece “la aplicación del 50% (cincuenta por ciento) de descuento sobre los importes correspondientes al Art° 67 de la Ordenanza N° 7569/2024, para aquellos ciudadanos que realicen el trámite de obtención o renovación de la licencia de conducir a través de la plataforma digital «Trámites Digitales»”.

Desde la Subsecretaría de Tránsito y Seguridad Vial señalaron que esta acción busca facilitar la vida al vecino, para que pueda realizar el trámite desde su casa de manera virtual.

El trámite de renovación o la obtención por primera vez de la licencia de conducir se puede hacer totalmente presencial, o se recomienda realizarlo en un 80% virtual y un 20% final presencial.

MÁS DE 20 TRÁMITES DE MANERA ONLINE

Actualmente, el Municipio cuenta con 20 trámites que se realizan de manera online, entre los que destacan licencia de conducir, libreta sanitaria, habilitación de vehículos, defunciones, entre otros.

Están disponibles además distintos beneficios para los vecinos que opten por la vía online. Por ejemplo, en el caso del libre deuda, ya sea que elijan hacerlo por mail o por Munibot, no abona el costo del trámite.