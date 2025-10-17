Tajy cierra gira europea el 8 de noviembre en el Teatro Oficial Juan de Vera

El trío de música litoral presenta “Raíz Chamame Europa Tour” el sábado 8 de noviembre desde las 21 hs. concierto con el cuál cierran la gira de difusión internacional del chamamé que actualmente están llevando adelante por cinco países del viejo continente. Las entradas ya están a la venta en weepas.ar y en boletería del teatro

Con 12 años de trayectoria musical, Tajy se encuentra actualmente realizando su primera gira fuera del país divulgando el chamamé a través de conciertos, masterclasses, presentaciones de libros y un documental en España, Austria, Hungría, República Checa y Francia.

El corolario de la gira será el concierto que el trío brindará el sábado 8 de noviembre en el Teatro Oficial Juan de Vera, presentando, por una lado, el repertorio enérgico de su último álbum “Raíz Chamame” y por otro, canciones que acompañan al trío en esta gira por 5 países, temas propios cargados de historias que hacen puentes entre nuestra cultura y el viejo continente. El concierto contará con importantes invitados, donde se pondrá en escena la calidez y el potencial sonoro de Tajy.

Conformado por Belén Arriola en violín, Alejandro “Tato” Ramírez en acordeón y José Víctor Piñeiro en guitarra, en esta ocasión acompañados por el contrabajista Federico Mayuli, Tajy viene llevando adelante la gira “Raíz Chamame” Europa Tour 2025 con conciertos, masterclasses, presentaciones de los libros editados recientemente por EUDENE, “Sonido Chamamecero, Cocomarola desde el violín» por Belén Arriola y “Guitarra Pueblera”, características del chamamé de Nino Ramirez» por José Victor Piñeiro y la proyección del documental Tierradentro “Fuelles Chamameceros”, con entrevistas a más de 30 músicos acordeonistas y bandoneonistas de la provincia de Corrientes, realizado por el acordeonista Alejandro «Tato» Ramírez, acciones que contribuyen a sostener al género como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconocimiento instituido por la UNESCO en 2020.

Antes de emprender viaje, el trío fue convocado nuevamente por Divididos en su reciente concierto en Corrientes, para una versión de “Par mil”, “Spaghetti del rock” y “El toro” que fusionó el rock y el chamamé, demostrando nuevamente la proyección y oficio de los correntinos.

Tajy

En 12 años de trayectoria el trío cuenta con una nominación a los Premios Gardel, 5 discos grabados -el más reciente “Raiz Chamamé” (2023)- y presentaciones por gran parte de Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. El grupo ha compartido escenario y grabaciones con artistas referentes como Teresa Parodi, Luis Landriscina y Raúl Barboza, además de haber sido invitados por Divididos en sus conciertos en Corrientes. Su música estuvo presente en la conferencia mundial por la declaración del chamamé como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Actualmente se encuentran difundiendo su más reciente disco y, dentro de la faceta de investigación y docencia, realizando investigaciones y brindando conferencias en torno a la temática del chamamé. También desde el año 2024 producen el “Festival Lapacho” de gran repercusión a nivel regional.

Además de su labor artística, los tres integrantes son licenciados y docentes de música, y se encuentran activamente comprometidos en la divulgación, educación e investigación del chamame. Han dado charlas, talleres y conferencias en importantes universidades de Argentina, Brasil y Paraguay.

Entradas

Disponibles a partir de $10.600 pesos, se pueden adquirir en weepas.ar y en boletería del teatro, San Juan 637, de lunes a sábados de 9 a 13 hs y de 17 a 21 hs. Para clientes del BanCo con tarjeta de crédito Visa, las mismas tienen un 20% de descuento, tope de reintegro de $20.000 y se pueden financiar hasta en 3 cuotas sin interés.