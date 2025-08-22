Tassano constató avances importantes de obras que transforman y jerarquizan la plaza Mercosur

La intervención municipal es amplia y permitirá reordenar el comercio local (tiene una zona específica para un polo gastronómico), promover hábitos saludables, y brindar mayor seguridad y confort a los vecinos. El intendente verificó los trabajos, acompañado por el candidato a sucederlo por Vamos Corrientes, Claudio Polich, quien comprometió continuidad de proyectos de este tipo.

Con la idea central de constituirlo como núcleo comunitario multifuncional, moderno y sustentable, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes continúa con notorio avance la obra de transformación integral de la plaza Mercosur. Se trata de un lugar estratégico para la ciudad ubicado en uno de los principales accesos de la ciudad, sobre la Rotonda de la Virgen de Itatí y en el populoso barrio 17 de Agosto.

Hasta el lugar llegó este martes por la mañana el intendente Eduardo Tassano, acompañado por el candidato a sucederlo en el cargo por la alianza oficialista Vamos Corrientes, Claudio Polich.

“La plaza Mercosur va a ser un punto de encuentro modernizado y de primera línea para los correntinos”, resaltó Tassano en su recorrida por la zona de obras.

Asimismo, sostuvo que “pensamos en una ciudad donde sus habitantes sean la prioridad y estos puntos de encuentros contribuyen a la calidad de vida”, y en ese sentido, el ahora también candidato a diputado provincial, ratificó el compromiso a futuro de continuar apostando por los espacios públicos que brindan bienestar a los vecinos.

Continuidad

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y candidato a intendente, Claudio Polich indicó que “este es un punto clave donde vamos a revalorizar la zona con un servicio gastronómico solicitado por los vecinos”.

En esa línea, argumentó que de cara a futuro “tenemos que continuar jeraquizando los espacios públicos para mejorar la calidad de vida de todos los vecinos”.

Transformación integral

En tanto, el secretario de infraestructura municipal, Mathías Cabrera precisó que las obras que se vienen trabajando en el lugar se centran en una “transformación integral” y, por ejemplo, contará con 2.000 metros cuadrados de sectores de juegos.

También comentó que se trabaja en una serie de mejoras más, siempre para “que las familias puedan disfrutar de los espacios públicos”.

Finalmente, el funcionario estimó que a mediados de septiembre podría estar culminada la obra.

Cambios sustanciales

El proyecto municipal contempla la conformación de un polo gastronómico con foodtrucks. Además, se realizarán obras en energía eléctrica, red de agua potable, desagües cloacales y pluviales, y sistema de recolección de residuos.

El área incluirá iluminación sectorizada led, cestos diferenciados, mesas y bancos.

También se trabaja en la renovación de senderos peatonales.

Deportes y juegos

Por otra parte, se concreta el reequipamiento deportivo, en donde se realiza la renovación total de los equipos de gimnasio urbano existentes. Asimismo, se suma un módulo de calistenia y otro para entrenamiento funcional.

En tanto, implementan una reconfiguración del área infantil: se generó un sector delimitado con juegos infantiles nuevos, adecuados a normas de seguridad IRAM. El área incluye suelo de goma antigolpes en placas. Y se prevé la incorporación de juegos integradores para personas con movilidad reducida.

En cuanto a iluminación y mobiliario urbano, contempla la instalación de un nuevo sistema de alumbrado público led, se colocarán bancos de hormigón armado, se readecuará los existentes y se distribuirán cestos de residuos.

Accesibilidad

Dos cuestiones centrales más contempladas: accesibilidad universal y sustentabilidad.

Respecto de lo primero, todos los senderos y accesos cumplirán con criterios de accesibilidad universal, con pendientes suaves, rampas y texturas podotáctiles donde corresponda.

En cuanto a sustentabilidad, se utilizarán materiales de bajo mantenimiento; el diseño prevé zonas de sombra natural con arbolado existente conservado y reforzado; y se incorporará un sistema de recolección de residuos con separación para reciclables.