TelCo prepara DevCom 2025, dos jornadas para entender el presente y descubrir el futuro

Los próximos días jueves y viernes de esta semana, profesionales especializados en tecnología será oradores con charlas que pretenden brindar información, motivar e inspirar en relación a las tendencias tecnológicas actuales. Será en el auditorio Julián Zini, donde se espera recibir a alumnos y docentes interesados en áreas relacionadas con la tecnología. La entrada es gratuita pero requiere registro anticipado.

DevCom 2025 está a solo pocas horas de ponerse en marcha, y promete convocar a cientos de interesados en la región que están vinculados con la tecnología, internet y transformación digital. “Es el gran evento tecnológico de TelCo que reúne en dos jornadas intensivas a la comunidad interesada en el futuro digital. En el dia 1, se abordarán Desarrollo – tendencias, herramientas y buenas prácticas del mundo del software. Y el segundo día, se hablará sobre Telecomunicaciones – innovación en redes, conectividad y transformación digital. Así, con charlas ágiles y dinámicas dictadas por los trabajadores de TelCo, DEVCOM abre un espacio para aprender, inspirarse y conectar con la tecnología que viene”, destacaron desde la organización del evento.

Se tratará de un encuentro que busca acercar a la comunidad el mundo del desarrollo de software, la innovación y las telecomunicaciones. Durante dos jornadas, profesionales y especialistas compartirán charlas sobre inteligencia artificial, automatización, Internet de las Cosas (IoT), infraestructura digital, y mucho más.

“Será un espacio para inspirarse, conocer las tendencias tecnológicas actuales y descubrir nuevas oportunidades de aprendizaje y crecimiento”, subrayaron.

En esta oportunidad, la invitación está dirigida a alumnos y docentes de las carreras con orientación técnica o interés en áreas relacionadas con la tecnología. Creemos que la participación de los estudiantes de nivel superior es de gran valor, ya que este tipo de experiencias fomenta la curiosidad, la vocación tecnológica y el espíritu innovador que impulsan el futuro de nuestra provincia.

“¿Algunas vez pensaste en cómo las ciudades están empezando a hablarnos?. Sensores, datos, inteligencia artificial; todo está conectado. Y eso no es ciencia ficción, es el presente”, asegura a través de las redes sociales del evento (@devcom.telco) Jorge Romero, ingeniero en electrónica, quien disertará durante las jornadas sobre Internet de las Cosas. “Vamos a hablar sobre las ciudades que hablan, y cómo ese diálogo puede mejorar nuestra calidad de vida”, invitó.

Entre los oradores se cuentan también al ingeniero Facundo Bosch, José Luis Barrios, Matías Bournisent y al ingeniero Tomás Gauto, a Rafael Lezcano, Lucas Gil, Emilio Barrios y Facundo Quintana, todos profesionales vinculados con la labor de TelCo, en tanto el orador invitado será Lautaro Pacella, un joven egresado de Corrientes que actualmente trabaja en desarrollos de automatización de datos para Holanda y Países Bajos.

“Vas a poder descubrir cómo la inteligencia artificial, la automatización, el diseño, el IoT y las telecomunicaciones están transformando el mundo (y nuestra provincia). Habrá Charlas, experiencias, aprendizaje y comunidad tech, todo en un mismo espacio. Mirá la grilla completa, elegí tus charlas favoritas y asegurá tu entrada gratuita en weepas.ar”, destaca la invitación del evento. Para inscribrise, es necesario completar el formulario en weepas.ar/detalle-evento/DEVCOM%202025