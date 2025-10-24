El Secretario de Deportes de la Provincia de Corrientes, Jorge Terrile, recibió este jueves a la destacada palista juvenil Anita Romero, quien viene de brillar en el plano nacional e internacional.

La deportista correntina, de tan solo 11 años, conquistó recientemente el primer puesto en las categorías sub-11 y sub-13 principiante del Abierto Internacional de Paraguay. A lo largo del año, también se coronó campeona en el Challenger de Rosario y en el Challenger de Santiago del Estero, consolidándose como una de las principales figuras del tenis de mesa argentino en su franja etaria.

Durante el encuentro, el funcionario destacó el esfuerzo y la dedicación de Romero: “Anita representa el futuro del deporte correntino en el tenis de mesa. Su trayectoria es un ejemplo para las nuevas generaciones y un orgullo para toda la provincia”.

Cabe destacar que Romero fue convocada al Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) para sumar entrenamientos y aguarda la confirmación para integrar el selectivo que definirá el equipo que representará al país en próximos torneos.

Entre sus objetivos inmediatos figura el Abierto de la República, donde buscará seguir sumando éxitos. De esta manera, el Secretario de Deportes reafirmó el compromiso del Gobierno de la Provincia para acompañar el desarrollo de Anita y de todos los deportistas correntinos.