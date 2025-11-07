El Secretario de Deportes de la Provincia Jorge Terrile, recibió este miércoles a los remeros que participaron recientemente en el Campeonato Argentino de Remo que tuvo lugar en la pista nacional, ubicada en Tigre (Bs As).

La delegación correntina estuvo integrada por los atletas: Alejandro Gómez Enríquez, Enzo Luján, Irina y Sabrina Zibelman, Ángeles Ayala, Juan Cruz Sandoval, Julián Galarza, Fiorela Méndez y el entrenador Leandro López Rivadeneiro.

Durante el encuentro, los deportistas compartieron sus experiencias en el certamen y la exigente preparación previa, destacando la intensidad de los entrenamientos y la determinación necesaria para competir a nivel nacional.

Asimismo, expresaron sus planes y proyectos para continuar desarrollando su carrera deportiva, con la firme intención de seguir representando a Corrientes en futuras competencias.

Por su parte, el Secretario de Deportes subrayó el compromiso del Gobierno de la Provincia de Corrientes con el desarrollo del deporte, en este caso con el remo, una disciplina que ha demostrado un crecimiento constante.

“Desde el Gobierno de la Provincia, estamos firmemente comprometidos con el apoyo a nuestros atletas, brindándoles las herramientas necesarias para que puedan alcanzar su máximo potencial”, afirmó Terrile.

Resultados

En el marco de certamen, se destacaron: Sabrina e Irina Zibelman, finalizando en segunda posición (medalla de plata) en Final A doble intermedio. Por su parte, Fiorela Méndez y Ángeles Ayala quedaron en tercera ubicación (medalla de bronce) en Final A doble junior.

En tanto, Alejandro Gómez Enrique y Enzo Lujan lograron el cuarto puerto en la Final A doble intermedio. Sabrina Zibelman fue cuarto puesto en Final A single intermedio. Ángeles Ayala: primer puesto en Final B single junior.

Enzo Luján: primer puesto en Final B single intermedio. Alejandro Gómez Enríquez: segundo puesto en Final B single intermedio. Juan Cruz Sandoval: tercer puesto en Final B Single Menor. Juan Cruz Sandoval y Julián Galarza: cuarto puesto en Final B doble menor y

Julián Galarza: cuarto puesto en Final C single menor.