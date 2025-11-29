29 noviembre, 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Noticias relacionadas

imagen-105096-800

Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana celebran 50 años de legado chamamecero

@ctesnot 27 noviembre, 2025
imagen-105079-800

El elenco y el público, atrapados por la magia de Epopeya del Iberá en el segundo día del musical

@ctesnot 27 noviembre, 2025
imagen-105044-800

Cuenta regresiva para el concierto de Lucas Sugo en el Teatro Vera

@ctesnot 26 noviembre, 2025

Te pueden interesar

imagen-105129-800

Salud realizará una jornada de concientización y control por el Día Mundial del Sida

@ctesnot 28 noviembre, 2025
imagen-105128-800

Topa llega al Teatro Vera con su especial de Navidad en doble función el 7 de diciembre

@ctesnot 28 noviembre, 2025
imagen-105131-800

Valdés juró como senador y anticipó que impulsará iniciativas sobre producción e industrialización

@ctesnot 28 noviembre, 2025
imagen-105126-800

Docentes de escuelas técnicas se reunieron en la capital correntina

@ctesnot 28 noviembre, 2025