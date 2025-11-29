Topa llega al Teatro Vera con su especial de Navidad en doble función el 7 de diciembre

La Navidad se vive cantando y bailando con Diego Topa, quién llega al Teatro Oficial Juan de Vera el domingo 7 de diciembre con dos funciones, a las 17 y 19. Las entradas se consiguen en weepas.ar y en boletería del teatro.

Este año, Diego Topa presenta “Topa, Especial Navidad”, un espectáculo lleno de música, humor, emoción y la energía luminosa que caracteriza a las fiestas. Una propuesta pensada para que grandes y chicos vivan una experiencia inolvidable, colmada de canciones, valores y espíritu navideño.

Con una puesta en escena colorida y festiva, Topa invita al público a sumarse a una jornada repleta de alegría, villancicos y participación. El show propone un viaje musical donde se combinan sus grandes éxitos, clásicos de Navidad y momentos especialmente creados para cantar, reír, bailar y emocionarse juntos.

Este año, la historia central del espectáculo está atravesada por los valores más profundos de la Navidad: la unión, la familia, la amistad, la solidaridad y el amor. En medio de este clima cálido y cercano, aparece un invitado muy especial: Rodolfo, el reno de la nariz roja, quien trae consigo una inquietud que desencadena una aventura llena de sorpresas, humor y ternura.

A lo largo del espectáculo, Topa y Rodolfo recorrerán distintos momentos mágicos donde los chicos, las familias y la música se convierten en protagonistas. La participación del público es fundamental para avanzar en esta historia, que rescata el valor de estar juntos, de acompañarse, de compartir y de creer en la magia que se enciende cuando nos unimos.

Con la energía de Topa, una historia encantadora y una producción especialmente diseñada para que las infancias vivan un momento inolvidable, este espectáculo promete convertirse en el gran evento familiar de la temporada navideña.

Diego Topa

Diego Topa es un artista, compositor e intérprete argentino, apasionado por la música y la actuación. Con más de 20 años de trayectoria en producciones locales e internacionales, se ha consolidado como el artista infantil número uno de Latinoamérica.

Su conexión genuina con el público, desde su niño interior, lo convierte en referente indiscutido del entretenimiento familiar. Fue conductor y protagonista de diferentes programas de Disney Channel y Disney Junior en Latinoamérica. Desde 2013 lideró Junior Express, producción regional con cinco temporadas al aire, donde interpretó a El Capitán Topa y Arnoldo, y realizó shows teatrales vistos por más de 1.000.000 de espectadores en 13 países.

En 2019 lanzó su licencia “TOPA, El Viajero”, acompañada por lanzamientos musicales producidos por su propia productora. Su carrera incluye más de 10 discos, un canal de YouTube con millones de visualizaciones y colaboraciones con artistas de todo el país.

En 2022, su espectáculo “Topa, tu primer concierto” fue uno de los más vistos de la calle Corrientes y giró por toda América Latina. En 2023 estrenó “Topa, es tiempo de jugar”, galardonado con tres premios Hugo y tres premios Atina, se convirtió en el éxito de la temporada. En 2024 continuó en cartel en la calle Corrientes y cerró el año junto a Disney en el gran proyecto “Disney Celebra una Navidad Inolvidable”, frente a miles de personas.

Entradas

A la venta en weepas.ar desde $26.500 y en boletería del teatro, de lunes a sábados de 9 a 13 y de 17 a 21. Para clientes del BanCo con tarjetas de crédito Visa, acceden a un 20% de reintegro y financiación en 3 cuotas sin interés.